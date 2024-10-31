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Будем и дальше проигрывать войну: в ВР сказали, какую проблему нужно немедленно решить

РФ в отличие от Украины усовершенствовала управление войсками, именно поэтому преуспевает на поле боя

сегодня, 09:59
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Ткачик Олеся

Народный депутат Роман Костенко считает, что украинская система управления войсками устарела и требует серьезных изменений, об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Будем и дальше проигрывать войну: в ВР сказали, какую проблему нужно немедленно решить

Роман Костенко

По его словам, российская армия продемонстрировала более эффективный подход к управлению войсками по сравнению с нашим. У окупантов, говорит нардеп, сформированы постоянные дивизии и корпуса, а не временные группировки, например наши ОТУ или ОСУВ, объединяющие несколько бригад.

"Это очень усложняет руководство подразделениями и управление на поле боя. Россияне это увидели еще в начале полномасштабного вторжения и поменяли это. Они увидели, что разные войска очень сложно руководствуются. Потому и перешли на дивизионно-корпусную систему. И она работает эффективнее, какой бы старой ни была", — отметил Костенко.

Депутат отметил важность быстрого решения проблемы. По его словам, многие эксперты и военные подчеркивают, что и нам нужны постоянные группировки, где у каждого командира бригады, дивизии или корпуса будут свои подразделения и резервы.

"Эти проблемы нужно решать уже сейчас. Потому что мы будем и дальше говорить только о том, что эту войну проигрываем", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Костенко заявил, что российские войска имеют возможность наступать на фронте благодаря преимуществу в ресурсах. По его словам, Украина проигрывает на поле боя, поскольку враг имеет значительное преимущество в ресурсах, тогда как украинская оборона не устойчива. Политик отметил, что это следствие управленческих ошибок и нехватки ресурсов, поскольку с начала войны обеспечение ресурсами не превышало 50%.




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