Будем бить сильнее: что известно о новом украинском оружии

Украинская компания Fire Point, известная созданием ракеты "Фламинго", объявила о расширении своих разработок. Производитель работает над созданием новых образцов вооружения — в частности, баллистических ракет и систем противовоздушной обороны.

Новое оружие от производителя «Фламинго»

Среди представленных проектов – баллистическая ракета FP-7, которая способна поражать цели на расстоянии до 200 км. Она развивает скорость до 1500 метров в секунду, имеет боевую часть весом 150 кг и обеспечивает точность в пределах 14 метров. Продолжительность полета – до 250 секунд, а запуск осуществляется с наземной платформы. Этот эталон ориентирован на оперативное поражение целей на средних дистанциях.

Еще более мощная FP-9 способна преодолевать расстояние в 855 км, поднимаясь на высоту до 70 км со скоростью 2200 метров в секунду. Вес боевой части составляет 800 кг, а точность – около 20 метров. Такие характеристики позволяют уничтожать объекты в глубоком тылу противника.

Fire Point отмечает, что цель разработок – усиление возможностей Украины в отражении агрессии, а также создание собственных технологий для защиты воздушного пространства и нанесение точных ударов по критически важным целям врага.

