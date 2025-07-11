Президент США Дональд Трамп во вторник приказал возобновить поставки оружия Украине, включая жизненно важные средства противовоздушной обороны, поставки которых были неожиданно прерваны на прошлой неделе. Он обвинил Путина в "убийстве многих людей" и назвал реакцию российского лидера на призывы США к перемирию "бессмысленной".

Буданов заявил, когда можно добиться реального прекращения огня

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg News заявил, что поддержка Украины со стороны США продолжится "в ближайшее время", и Вашингтон может отправить дополнительные системы противовоздушной обороны.

"Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ", — сказал Буданов. "Как руководитель спецслужбы я знаю больше".

Хотя президент Украины Владимир Зеленский согласился на призывы США к безусловному прекращению огня, Путин на прошлой неделе во время телефонного разговора заявил Трампу, что Россия не отступит от своих военных целей, согласно стенограмме кремлевского разговора.

Буданов заявил, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца этого года.

"Реально ли это сделать – да. Сложно ли – нет", – сказал он. "Для этого нужны, по меньшей мере, три стороны – Украина, Россия и США. И мы добьемся этой позиции".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава украинского государства Владимир Зеленский во время общения с украинскими и иностранными медиа по итогам встречи "Коалиции желающих" сообщил, что у украинской разведки есть данные, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну с Украиной.