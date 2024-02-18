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Буданов заявил, что знает, кто отравил его жену: анонсировал ответ на территории России

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что отомстит тем, кто отравил его жену. Ответ будет на территории России.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию с отравлением его супруги Марианны. По словам руководителя ГУР вскоре Украина нанесет ответный удар по России. 

Буданов заявил, что знает, кто отравил его жену: анонсировал ответ на территории России

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Во время интервью для французского издания Liberation Кирилл Буданов отреагировал на отравление Марианны Будановой.

"Я знаю, кто отравил мою жену, в ближайшее время увидите ответ на территории России, и все это поймут", — пригрозил глава ГУР, однако не рассказал о деталях предстоящей операции.

В интервью 38-летний руководитель украинской разведки также призвал США и других западных союзников предоставить больше техники для Украины.

Напомним, что в конце ноября 2023 стало известно об отравлении Марины Будановой и нескольких сотрудников ГУР. Вероятно, офицеры украинской разведки и жена Буданова были отравлены мышьяком и ртутью. После продолжительного лечения никто из пострадавших не погиб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле цинично отреагировали на отравление жены Буданова. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина во всем обвиняет Россию. Несмотря на это, Песков не отрицал возможную причастность российских спецслужб к отравлению жены Буданова и других офицеров украинской разведки.

Также "Комментарии" писали о Буданове, который рассказал, когда Украина пойдет в новое наступление. По словам главы ГУР, сейчас Украина находится в "активной обороне" и после завершения украинского летнего наступления, инициатива теперь на стороне россиян. После этого она вернется к Украине, которая и начнет новое наступление.




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Источник: https://www.liberation.fr/international/europe/kyrylo-boudanov-dans-une-guerre-longue-cest-celui-qui-a-une-logistique-puissante-qui-lemporte-20240215_IAARJSMNU5BBVOV7N2PKOSDDFU/
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