Буданов заявил, что людям в Украине не надо знать всю правду о войне

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что сознание некоторых людей в украинском обществе не приспособлено к жесткой правде о войне. По его словам, этим не нужно испытывать людей во время войны России против Украины.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов дал интервью Анне Максимчук, где отметил, что украинское общество должно быть готово в будущем узнать правду о войне в Украине. Однако глава ГУР отмечает, что пока не нужно разглашать всю информацию.

"Общество должно быть готово узнать правду. Видимо, со временем. Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения появляться", — сказал Буданов.

Буданов подчеркнул, что не имеет в виду какую-то искаженную реальность, в которой могут жить украинцы. По его словам, это касается реальной правды о войне в Украине, которая может оказаться сегодня слишком суровой для некоторых людей.

"Я не говорю о том, что искажена реальность или что-то такое – нет. Сознание людей не у всех приспособлено к восприятию жесткой правды. Не надо этим испытывать людей", — пояснил глава ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал, какие украинцы не могут считать себя гражданами Украины. Глава ГУР относит к этой категории тех украинцев, которые не воюют за Украину, а также не помогают в тылу Украине и не противостоят Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о том, пойдет ли Буданов в президенты. Глава ГУР дал ответ. По его словам, он не планирует такие вещи сейчас, ведь в стране идет война.