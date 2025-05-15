logo

BTC/USD

101643.90

ETH/USD

2518.97

LTC/USD

97.40

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Буданов сообщил о российском «Орешнике»: есть ли угроза
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов сообщил о российском «Орешнике»: есть ли угроза

Глава ГУР Буданов сообщил, есть ли угроза ударов российским «Орешником»

сегодня, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В России пропагандисты вновь начали свои "пугалки" о баллистической ракете средней дальности "Орешник", которой оккупанты якобы хотят нанести новый удар. Но украинская разведка всегда предупреждает об этом.

Буданов сообщил о российском «Орешнике»: есть ли угроза

Иллюстративное фото

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает портал "Комментарии".

"Вы же видели, что от ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны, – ред.) не было ни одной (информации, – ред.). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждение", — ответил он журналистам о вероятном запуске.

Напомним , 13 мая был крайний день, когда действовала заявка России об испытаниях в Капустином Яру.

Как отмечает военный, политолог Виктор Таран, гипотетически именно в эти дни возможны провокации, чтобы сорвать вероятность переговоров в Стамбуле.

"Если же янсур сегодня не ударит "орешником", то Зеленский будет ждать послезавтра Путлера в Стамбуле. А если ударит — вряд ли. То есть Россия одновременно думает и готовит два возможных сценария: или удар "орешником" или переговоры в Стамбуле", — отметил Таран.

"Верю в провокацию со стороны России, поэтому призываю эти дни быть очень внимательными. Нас ждет горячее лето, во время которого янсур с вновь 15 дивизиями захочет добиться преимущества на фронте", — подчеркнул эксперт.                                                                                                                                                                                                                                 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости