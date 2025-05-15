Буданов сообщил о российском «Орешнике»: есть ли угроза

В России пропагандисты вновь начали свои "пугалки" о баллистической ракете средней дальности "Орешник", которой оккупанты якобы хотят нанести новый удар. Но украинская разведка всегда предупреждает об этом.

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Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает портал "Комментарии".

"Вы же видели, что от ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны, – ред.) не было ни одной (информации, – ред.). Успокойтесь, когда что-то происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждение", — ответил он журналистам о вероятном запуске.

Напомним , 13 мая был крайний день, когда действовала заявка России об испытаниях в Капустином Яру.

Как отмечает военный, политолог Виктор Таран, гипотетически именно в эти дни возможны провокации, чтобы сорвать вероятность переговоров в Стамбуле.

"Если же янсур сегодня не ударит "орешником", то Зеленский будет ждать послезавтра Путлера в Стамбуле. А если ударит — вряд ли. То есть Россия одновременно думает и готовит два возможных сценария: или удар "орешником" или переговоры в Стамбуле", — отметил Таран.

"Верю в провокацию со стороны России, поэтому призываю эти дни быть очень внимательными. Нас ждет горячее лето, во время которого янсур с вновь 15 дивизиями захочет добиться преимущества на фронте", — подчеркнул эксперт.