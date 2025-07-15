Буданов шокировал Келлога планами Путина после войны в Украине: что известно

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Клименко Елена
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов провел брифинг для специального представителя президента США Кита Келлога. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Фото: 24 Канал
В мероприятии также приняли участие заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и министр обороны Рустем Умеров.
Американская сторона была ознакомлена с актуальными данными о ситуации на фронте, стратегическими оценками будущих действий России до 2036 года, а также с разведданными по планам Кремля, выходящим за пределы Украины. Согласно прогнозам, Москва готовится к возможному вооруженному противостоянию со странами НАТО.
"Российские имперские стремления не ограничиваются только нашим государством — под угрозой вся Европа. Но благодаря решительной поддержке США мы имеем шанс сломать агрессивные планы Кремля и ослабить его военный потенциал", — подчеркнул Буданов.
Он поблагодарил американский народ и правительство за последовательную помощь — политическую, экономическую и военную.
"Россия признает только язык силы. И именно через силу мы сможем достичь подлинного мира", — подчеркнул глава ГУР.
Напомним, что Кит Келлог прибыл в Украину накануне, предварительно заявив о визите. Президент Украины Владимир Зеленский поручил передать Келлогу стратегическую информацию о военном потенциале РФ и текущих оборонных возможностях Украины. По словам главы государства, встреча с Келлогом была конструктивной и охватила ключевые темы от безопасности до долговременного мира.
Как уже писали "Комментарии", Ветеран войны и военный аналитик Алексей Гетьман выразил сомнение, что Украина получит все 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в полной конфигурации с радиолокационными станциями, пусковыми установками и необходимым количеством ракет.