logo

BTC/USD

116765

ETH/USD

2980.8

USD/UAH

41.84

EUR/UAH

48.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Буданов шокировал Келлога планами Путина после войны в Украине: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов шокировал Келлога планами Путина после войны в Украине: что известно

Американской стороне представили анализ оперативной ситуации и прогноз действий России к 2036 году

15 июля 2025, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов провел брифинг для специального представителя президента США Кита Келлога. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Буданов шокировал Келлога планами Путина после войны в Украине: что известно

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Фото: 24 Канал

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и министр обороны Рустем Умеров.

Американская сторона была ознакомлена с актуальными данными о ситуации на фронте, стратегическими оценками будущих действий России до 2036 года, а также с разведданными по планам Кремля, выходящим за пределы Украины. Согласно прогнозам, Москва готовится к возможному вооруженному противостоянию со странами НАТО.

"Российские имперские стремления не ограничиваются только нашим государством — под угрозой вся Европа. Но благодаря решительной поддержке США мы имеем шанс сломать агрессивные планы Кремля и ослабить его военный потенциал", — подчеркнул Буданов.

Он поблагодарил американский народ и правительство за последовательную помощь — политическую, экономическую и военную.

"Россия признает только язык силы. И именно через силу мы сможем достичь подлинного мира", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, что Кит Келлог прибыл в Украину накануне, предварительно заявив о визите. Президент Украины Владимир Зеленский поручил передать Келлогу стратегическую информацию о военном потенциале РФ и текущих оборонных возможностях Украины. По словам главы государства, встреча с Келлогом была конструктивной и охватила ключевые темы от безопасности до долговременного мира.

Как уже писали "Комментарии", Ветеран войны и военный аналитик Алексей Гетьман выразил сомнение, что Украина получит все 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в полной конфигурации с радиолокационными станциями, пусковыми установками и необходимым количеством ракет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/6432
Теги:

Новости

Все новости