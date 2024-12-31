Буданов сделал прогноз на 2025 год: что ждать от войны

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что 2025 год будет для Украины лучшим, чем прошлый год и принесет "очень много хороших событий". Кроме того, по словам Буданова, для России следующий год будет сложным из-за "непростых решений".

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Кирилл Буданов в эфире телемарафона ответил на вопросы журналистки, попросившей его озвучить прогнозы на 2025 год. По словам главы ГУР, в прошлом году он "совершенно честно" говорил, что 2024 год "будет очень тяжелым". Однако по отношению к 2025 году у Буданова больше оптимизма.

"2025-й будет точно лучше этого. Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, в 2025-м мы увидим очень много хороших событий. Которые в конце концов принесут нам то, чего мы так все ждем", — заявил Буданов.

Как объясняет главный разведчик, Россия столкнется со сложным выбором в новом году.

"Если Россия не опомнится к середине 2025 года, им точно придется принимать очень непростые решения по их финансовой и экономической системе. Готовы ли они к этому? Возможно, и готовы. Хотят ли они этого? 100%, что нет", — говорит Буданов и указывает, что Путин будет пытаться избежать кризиса.

Буданов подчеркивает, что сейчас у российского общественного нет настроения к изменениям. Однако указывает, что россияне очень парадоксальны, поэтому они могут свои взгляды "менять диаметрально противоположно просто за один день". В итоге глава ГУР призвал ждать победы Украины в войне против России.

"Ждем. И не только ждем, но и делаем все, что нужно делать. Если лично ты сделаешь все для победы – она наступит. В победу мы верим и я верю в то, что мы ее добьемся. С этим и предлагаю входить в 2025 год", — добавил Буданов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе Financial Times об окончании войны в Украине в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что Залужный 25 лет жил со страшным пророчеством о войне.