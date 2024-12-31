Буданов сделал прогноз на 2025 год: что ждать от войны

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Slava Kot
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что 2025 год будет для Украины лучшим, чем прошлый год и принесет "очень много хороших событий". Кроме того, по словам Буданова, для России следующий год будет сложным из-за "непростых решений".
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников
Кирилл Буданов в эфире телемарафона ответил на вопросы журналистки, попросившей его озвучить прогнозы на 2025 год. По словам главы ГУР, в прошлом году он "совершенно честно" говорил, что 2024 год "будет очень тяжелым". Однако по отношению к 2025 году у Буданова больше оптимизма.
Как объясняет главный разведчик, Россия столкнется со сложным выбором в новом году.
Буданов подчеркивает, что сейчас у российского общественного нет настроения к изменениям. Однако указывает, что россияне очень парадоксальны, поэтому они могут свои взгляды "менять диаметрально противоположно просто за один день". В итоге глава ГУР призвал ждать победы Украины в войне против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе Financial Times об окончании войны в Украине в 2025 году.
Также "Комментарии" писали, что Залужный 25 лет жил со страшным пророчеством о войне.
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