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Буданов рассказал о своем серьезном ранении: пробитая спина и шея

Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что получил три ранения. Одно из них было очень серьезным, а обломок мины находился рядом с сердцем.

сегодня, 12:25
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Автор:

Slava Kot

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов впервые рассказал о своем серьезном ранении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.

Буданов рассказал о своем серьезном ранении: пробитая спина и шея

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Во время интервью с украинскими журналистами глава ГУР сообщил о своем ранении. Разведчик указал, что обломок мины находился рядом с сердцем.


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"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея", – рассказал Кирилл Буданов.

Далее украинский разведчик рассказал, что ему пришлось пройти значительное расстояние от фронта.

"Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а затем упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — рассказал Буданов.

Кирилл Буданов не указал точное время, когда это произошло, однако заявил, что на Донбассе в общей сложности получил три ранения.

Издание сообщает, что россияне уже давно пытаются убить Кирилла Буданова, а его жизни угрожали более 10 раз. В частности, в 2019 году под его автомобиль была установлена взрывчатка, которая сдетонировала преждевременно и не смогла нанести ущерб руководителю ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка озвучила условный список россиян, которых хочет ликвидировать . В список попал российский диктатор Владимир Путин и его окружение, принимавшее участие в планировании и нападении на территорию Украины, отдельно это Герасимов, Шойгу, Пригожин и другие.

Также "Комментарии" писал о должностном лице, работавшем в российском Комитете государственной безопасности (КГБ). Он назвал двух диктаторов , которых опасается президент России Владимир Путин.



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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kirilo-budanov-yak-zhittya-golovnogo-rozvidnika-peretvorilosya-na-sucilnu-specoperaciyu-novini-ukrajin-50326453.html
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