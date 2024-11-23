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Буданов рассказал, как РФ создавала "списки смерти" для украинцев

Буданов: геноцид украинцев был не целью, а системным планом Кремля

сегодня, 10:05
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Черновалова Кристина

Россия систематически готовилась к уничтожению украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов на форуме, посвященном геноцидальным практикам РФ в Украине. В планы Кремля входили составление списков для расстрелов, создание мобильных крематориев и подготовка мест для массовых захоронений.

Буданов рассказал, как РФ создавала "списки смерти" для украинцев

Россия готовила геноцид украинцев еще до вторжения

Буданов напомнил, что перед вторжением пропаганда России активно распространяла идею о том, что у Украины нет права на существование. В июле 2021 года президент РФ Владимир Путин опубликовал статью, где фактически отрицал существование украинской нации. Этот месседж стал основанием для усиления ненависти к Украине в российском обществе.

По словам главы разведки, идея геноцида превратилась в государственную политику России. Эта риторика распространялась через пропаганду, влияющую на все уровни общества.

"Геноцид украинцев является не только государственной политикой РФ, но и обязательным общественным убеждением, спущенным сверху", — заявил Буданов.

Перед началом войны русским военным проводили специальные инструктажи. Им объясняли, как поступать на оккупированных территориях, в частности, где организовывать массовые могилы. В так называемые "расстрельные списки" входили педагоги, преподававшие украинский язык, литературу и историю, журналисты, ветераны АТО, священники, общественные деятели и представители местных властей, которые поддерживали Украину.

Буданов подчеркнул, что подобные инструкции были одинаковыми для всех регионов, куда заходили российские войска. Все преступления, совершаемые русскими военными в Буче, Изюме, Бородянке, Мариуполе и других городах, имели общий сценарий и были частью четко продуманной стратегии.

Массовые убийства, пытки и уничтожение мирных жителей были обнаружены во многих украинских населенных пунктах после освобождения от оккупантов. Это были не хаотические действия, а часть общей политики Кремля, которая предполагала ликвидацию всего, что касается украинской идентичности.

Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", — подытожил он.



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