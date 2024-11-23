Буданов рассказал, как РФ создавала "списки смерти" для украинцев

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Черновалова Кристина
Россия систематически готовилась к уничтожению украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов на форуме, посвященном геноцидальным практикам РФ в Украине. В планы Кремля входили составление списков для расстрелов, создание мобильных крематориев и подготовка мест для массовых захоронений.
Россия готовила геноцид украинцев еще до вторжения
Буданов напомнил, что перед вторжением пропаганда России активно распространяла идею о том, что у Украины нет права на существование. В июле 2021 года президент РФ Владимир Путин опубликовал статью, где фактически отрицал существование украинской нации. Этот месседж стал основанием для усиления ненависти к Украине в российском обществе.
По словам главы разведки, идея геноцида превратилась в государственную политику России. Эта риторика распространялась через пропаганду, влияющую на все уровни общества.
Перед началом войны русским военным проводили специальные инструктажи. Им объясняли, как поступать на оккупированных территориях, в частности, где организовывать массовые могилы. В так называемые "расстрельные списки" входили педагоги, преподававшие украинский язык, литературу и историю, журналисты, ветераны АТО, священники, общественные деятели и представители местных властей, которые поддерживали Украину.
Буданов подчеркнул, что подобные инструкции были одинаковыми для всех регионов, куда заходили российские войска. Все преступления, совершаемые русскими военными в Буче, Изюме, Бородянке, Мариуполе и других городах, имели общий сценарий и были частью четко продуманной стратегии.
Массовые убийства, пытки и уничтожение мирных жителей были обнаружены во многих украинских населенных пунктах после освобождения от оккупантов. Это были не хаотические действия, а часть общей политики Кремля, которая предполагала ликвидацию всего, что касается украинской идентичности.
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