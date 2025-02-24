Буданов раскрыл, зачем Путин маниакально хочет захватить Украину

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Россия не отказалась от своей стратегической цели – захвата Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов
Буданов подчеркнул, что Кремль считает невозможным существование своей империи без этих трех территорий.
Именно поэтому, подчеркнул глава ГУР, Россия будет использовать все доступные инструменты – политическое, экономическое, социальное и любое другое давление, чтобы покорить Украину, завладеть ее территорией и контролировать население.
Кроме того, он подчеркнул, что стратегические намерения РФ остаются неизменными, поэтому мировое сообщество должно продолжать поддерживать Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия осознает, что не сможет быстро достичь своей стратегической цели в Украине, поэтому стремится взять паузу, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, военным путем быстро реализовать свои стратегические планы Россия не сможет – абсолютно нереально.
Буданов подчеркнул, что пауза необходима России для восстановления сил и исправления ошибок. Кроме того, враг стремится дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы создать для себя новое окно возможностей и попытаться реализовать свои стратегические планы.
Новости