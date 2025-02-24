Буданов раскрыл, зачем Путин маниакально хочет захватить Украину

Россия не отказалась от своей стратегической цели – захвата Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов

Третья годовщина начала полномасштабного вторжения. А в общей сложности война длится уже 11 лет. Вы спрашиваете, достигла ли Россия своих целей? К счастью, нет. Во-вторых, стратегические цели. Изменились ли они? Опять же, ответ отрицательный, и я не думаю, что он когда-нибудь изменится. РФ считает себя империей, а не федерацией, а для империи ядро — это Россия, Беларусь (что является почти Россией) и Украина”, — сказал он на специальной встрече YES.

Буданов подчеркнул, что Кремль считает невозможным существование своей империи без этих трех территорий.

Именно поэтому, подчеркнул глава ГУР, Россия будет использовать все доступные инструменты – политическое, экономическое, социальное и любое другое давление, чтобы покорить Украину, завладеть ее территорией и контролировать население.

Кроме того, он подчеркнул, что стратегические намерения РФ остаются неизменными, поэтому мировое сообщество должно продолжать поддерживать Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия осознает, что не сможет быстро достичь своей стратегической цели в Украине, поэтому стремится взять паузу, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, военным путем быстро реализовать свои стратегические планы Россия не сможет – абсолютно нереально.

Буданов подчеркнул, что пауза необходима России для восстановления сил и исправления ошибок. Кроме того, враг стремится дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы создать для себя новое окно возможностей и попытаться реализовать свои стратегические планы.



