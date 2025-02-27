Буданов отреагировал на скандалы с ТЦК и объяснил, что за ними стоит

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Slava Kot
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия целенаправленно осуществляет массовые программы по дезинформации украинского населения и проводит специальные информационно-психологические операции (ИПСО), особенно по вопросу мобилизации в Украине.
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников
Кирилл Буданов в интервью "Укринформ TV" рассказал о российском ИПСО и его влиянии на Украину. По его словам, Украина активно противостоит и побеждает частые попытки распространить дезинформацию со стороны РФ, однако есть и неудачи.
Руководитель ГУР отметил, что Россия использует единичные случаи со скандальными случаями в отношении ТЦК и активно масштабирует их в информационном пространстве, проводя свои ИПСО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов ответил, кто из окружения Путина влияет на его решение больше всего.
Также "Комментарии" писали, что в Одессе мужчина стрелял в военнослужащего ТЦК.
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