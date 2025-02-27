Буданов отреагировал на скандалы с ТЦК и объяснил, что за ними стоит

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия целенаправленно осуществляет массовые программы по дезинформации украинского населения и проводит специальные информационно-психологические операции (ИПСО), особенно по вопросу мобилизации в Украине.

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Кирилл Буданов в интервью "Укринформ TV" рассказал о российском ИПСО и его влиянии на Украину. По его словам, Украина активно противостоит и побеждает частые попытки распространить дезинформацию со стороны РФ, однако есть и неудачи.

"Иногда удается, иногда – нет. Я не буду говорить. Есть и проигрыши наши, но есть и достижения. Вариант всеобщей, скажем дипломатически, пока "не победы" – это массированная программа дезинформации, которую они развернули относительно противодействия мобилизации. Программа работает серьезно и имеет влияние на сознание", — сказал Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что Россия использует единичные случаи со скандальными случаями в отношении ТЦК и активно масштабирует их в информационном пространстве, проводя свои ИПСО.

"Понятно, что есть проблемы и они их усиливают. На самом деле 1-2 каких-то резких случаев происходит в неделю, но когда ты смотришь интернет, создается впечатление, что каждый день штук по 100 происходит. Это и есть пример профессиональной специальной информационной операции по влиянию на сознание", — рассказал Буданов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов ответил, кто из окружения Путина влияет на его решение больше всего.

Также "Комментарии" писали, что в Одессе мужчина стрелял в военнослужащего ТЦК.