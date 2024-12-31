Буданов оценил потенциал армии РФ продолжать войну в нынешних объемах

Россия способна продолжать боевые действия против Украины в текущих масштабах, однако к 2025 году ее экономика и финансовая система могут добиться критического уровня. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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"К сожалению, Россия способна поддерживать боевые действия в тех объемах, которые имеют место на сегодняшний день. Экономика РФ постепенно регрессирует. Все видят ее падение. Но, как я уже отмечал ранее, в 2025 году мы будем свидетелями приближения экономической и финансовой ситуации России к критической точки", — рассказал Буданов.

Он также уточнил, что это не приведет к полному краху России.

"Это будет тот рубеж, после которого стране придется принимать серьезные, системные решения на уровне государства. До этого времени им будет трудно, но они смогут удержаться. После этого придется принимать значимые решения. Они могут полностью перейти на военные рельсы, но готовы ли они к этому – это большой вопрос", – добавил руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос о количестве ракет, которые накопила Россия для атак на Украину, Буданов отметил, что информация об этом закрыта, но количество ракет в РФ достаточно для продолжения террористических атак.

"Это секретная информация, но могу сказать, что у России достаточно ракет для продолжения их террористической деятельности", — подчеркнул он.

Кроме того, Буданов сообщил, что Украина опережает Россию в сфере использования дронов. Однако россияне начали активно применять FPV-дроны с кабелем, что создает значительные проблемы.

"Мы пока лидируем в войне дронов, но Россия массово использует дроны с кабелем, что позволяет им решать определенные задачи. Это большая проблема для нас", — отметил руководитель ГУР.

Он объяснил, что такие дроны невозможно эффективно остановить посредством радиоэлектронной борьбы.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Беларуси. В ходе переговоров они обсудили вопросы взаимного посещения военнопленных с обеих сторон для улучшения условий их содержания, а также инициативу России по созданию смешанных медицинских комиссий по репатриации тяжело раненых и больных.