logo

BTC/USD

88805.90

ETH/USD

2412.92

LTC/USD

111.93

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Буданов объяснил, что Россия планирует в войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов объяснил, что Россия планирует в войне против Украины

Буданов отметил, что России нужна пауза в войне

24 февраля 2025, 18:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россия отдает себе отчет, что не сможет быстро достичь своей стратегической цели в Украине, поэтому стремится взять паузу, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов объяснил, что Россия планирует в войне против Украины

Кирилл Буданов

По его словам, военным путем быстро реализовать свои стратегические планы Россия не сможет – абсолютно нереально.

"Я не буду говорить вам какие-нибудь непонятные вещи о том, что России ничего не удается, что все у них плохо. Это не так. Они двигаются вперед. Это движение не так уж значительно, скажем так, и недостаточно для достижения быстрой стратегической цели. Потому им нужна пауза”, — сказал он на специальной встрече YES.

Буданов подчеркнул, что пауза необходима России для восстановления сил и исправления ошибок. Кроме того, враг стремится дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы создать для себя новое окно возможностей и попытаться реализовать свои стратегические планы.

“И тогда у них появляется “новое окно способностей” для достижения своей стратегической цели. То, что они декларируют, что их стратегическая цель – это полная оккупация Донбасса, полная оккупация Херсонской, Запорожской области и контроль над временно-полноавтономной республикой Крым – это не так. Нужно гораздо больше. Достичь этого просто в войне не удается. Это тоже факт. Поэтому нужна пауза", – пояснил Буданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США призывают отозвать подготовленную Украиной и ЕС резолюцию ООН, осуждающую российскую агрессию, и предлагают альтернативный вариант, ставящий действия Киева и Москвы на один уровень. Эта инициатива вызвала сопротивление европейских партнеров, сообщает Financial Times.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1050608.html
Теги:

Новости

Все новости