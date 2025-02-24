Буданов объяснил, что Россия планирует в войне против Украины

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Ткачик Олеся
Россия отдает себе отчет, что не сможет быстро достичь своей стратегической цели в Украине, поэтому стремится взять паузу, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов
По его словам, военным путем быстро реализовать свои стратегические планы Россия не сможет – абсолютно нереально.
Буданов подчеркнул, что пауза необходима России для восстановления сил и исправления ошибок. Кроме того, враг стремится дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы создать для себя новое окно возможностей и попытаться реализовать свои стратегические планы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США призывают отозвать подготовленную Украиной и ЕС резолюцию ООН, осуждающую российскую агрессию, и предлагают альтернативный вариант, ставящий действия Киева и Москвы на один уровень. Эта инициатива вызвала сопротивление европейских партнеров, сообщает Financial Times.
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