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Буданов обнародовал шокирующую информацию о российском военном бюджете: это действительно огромные суммы

В армии РФ насчитывается 120 самоходных артиллерийских установок калибром 170 мм, что является дальнобойной артиллерией.

сегодня, 13:10
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Клименко Елена

41% основного бюджета России тратится на ведение войны против Украины. Об этом заявил Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во время выступления в Киеве, говорится в видео телеканала "Новости.Live".

Буданов обнародовал шокирующую информацию о российском военном бюджете: это действительно огромные суммы

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Фото: 24 Канал

"Сегодня 41% основного бюджета Российской Федерации идет на войну. Я уточняю, что это основной бюджет, поскольку есть еще отдельные фонды. Эти средства идут на финансирование войны и нужды Минобороны РФ. Это действительно огромные суммы", — отметил Буданов.

Он также сообщил, что в настоящее время в армии РФ насчитывается 120 самоходных артиллерийских установок калибром 170 мм, что является дальнобойной артиллерией.

Буданов добавил, что 49% артиллерийских боеприпасов калибров 122 и 152 мм, а также снарядов для реактивных систем залпового огня калибром 122 мм поставляются из Северной Кореи.

По информации Financial Times, в прошлом году российские военные расходы выросли на 42% в реальном выражении, достигнув 13,1 трлн рублей (около 462 млрд долларов с учетом паритета покупательной способности). Для сравнения, оборонные бюджеты европейских стран, включая Великобританию и страны ЕС, выросли на 12% до 457 млрд долларов.

Как уже писали "Комментарии", госсекретарь США Марко Рубио заявил, что темой предстоящих переговоров между Россией и США должен стать вопрос, на что Москва готова пойти для завершения войны в Украине. В то же время, аналогичный вопрос необходимо задать и официальному Киеву.

Глава Госдепа отметил, что на заседании Генассамблеи США проголосовали против резолюции ООН, осуждавшей Россию за войну в Украине, поскольку она была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на то, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и остановить войну.



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Источник: https://t.me/novynylive/140832
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