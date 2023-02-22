Буданов назвал три самые большие победы и поражения Украины в войне против России

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о трех крупнейших победах и поражениях Украины в войне. Об этом он сказал во время интервью Forbes Украина.

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

Главный украинский разведчик отмечает, что говорит субъективно. По его мнению, победы – это откидывание российской армии с Киевского направления, действия на Харьковском направлении, а также возвращение Херсона.

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"Первое самое большое поражение — временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе — первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. Третье — это будет общий ответ. То, что мы допустили в 2014-м временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", — сказал Буданов.

По его словам, решающие бои в этой войне все еще предстоят. Они будут продолжаться в середине-конце этой весны и станут переломным моментом.

Буданов отмечает, что в его понимании после выхода на границы 1991-го Украине нужно создать условия для зоны безопасности вокруг своих рубежей. То есть должна быть демилитаризована зона без вооружений и с соответствующим контролем.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Буданов хочет к лету вернуть Крым . Глава ГУР Минобороны Украины считает неправдой, что российский президент Владимир Путин применит ядерное оружие, если украинские войска войдут на Крымский полуостров. На вопрос, считает ли он, что украинские войска достигнут Крыма, в который оккупантка незаконно ворвалась и аннексировала в 2014 году, может побудить президента России Владимира Путина применить ядерное оружие, Буданов сказал, что это — неправда. И Крым Украине вернут однозначно.