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Бросили на произвол судьбы. Кремль решил не эвакуировать жителей Курщины

Власти РФ решили не эвакуировать жителей Курской области

сегодня, 23:05
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Марьян Ощановский

Российские власти отказались эвакуировать 17-тысячный город Льгов в Курской области, к которому подходят ВСУ.

Бросили на произвол судьбы. Кремль решил не эвакуировать жителей Курщины

ВСУ наступают на Курскую область. Фото из открытых источников

В Курской области не будут эвакуировать город Льгов, население которого составляет почти 17 тысяч человек, а также близлежащие населенные пункты, заявил глава Льговского района Сергей Коростелев.

"Необходимости в эвакуации людей с территории нашего района нет. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Положение по-прежнему напряженное, но контролируемое", — заявил Сергей Коростелев.

По его словам, в целях обеспечения безопасности патрулировать сельскую местность и Льгов начнут российские "казаки". При этом чиновник посоветовал местным жителям не выходить на улицу во время воздушной тревоги и всегда иметь при себе удостоверение личности.

В то же время Коростелев подчеркнул, что администрация готова заниматься вывозом с территории района детей, маломобильных и больных людей, но по отдельным заявкам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для российских захватчиков стало неожиданностью, что ВСУ сами не отступили на третий день наступательной операции в Курской области, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "Вооруженные силы Украины, не встречая сильного сопротивления и не растягиваясь на российских дорогах, расширяют плацдарм на Курщине. Для россиян стало неожиданностью, что украинцы сами не отошли на третий день, как это было раньше, а наращивают свое присутствие и не собираются никуда уходить", — отметил офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский занял очень правильную позицию, заявив, что вопрос статуса оккупированных территорий может быть вынесен на всеукраинский референдум, заявил политолог Виталий Кулик.



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Источник: https://vk.com/id574452637?w=wall574452637_1940%2Fall
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