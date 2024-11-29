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Ткачик Олеся
Массовое дезертирство в рядах украинской армии создает серьезную угрозу боевым планам Вооруженных Сил Украины и может повлиять на переговорную позицию Киева в вопросе прекращения огня. Как сообщает Associated Press, количество дезертиров достигает десятков тысяч, а в некоторых случаях военные покидают свои позиции, ставя под угрозу оборонительные рубежи и способствуя потере территорий.
Война в Украине
Согласно данным военных командиров, среди главных причин дезертирства – истощение, травмы, деморализация и конфликты с командирами. Часть военных уходит в отпуск по медицинским показаниям, но так и не возвращается на службу, поскольку психологически не готовы снова оказаться на передовой. Так, один из дезертиров рассказал, что сначала он оставил свое подразделение с разрешения, потому что ему требовалась операция. Однако к моменту окончания отпуска он не смог заставить себя возвратиться.
По данным украинской прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения России более 100 000 военных обвинены в дезертирстве, причем почти половина из них – за последний год. В то же время реальное количество таких случаев может быть значительно больше: по оценкам отдельных экспертов, оно может достигать 200 000.
При этом начальник юридической службы одной из бригад, отвечающий за рассмотрение дел о дезертирстве и передаче их в правоохранительные органы, говорит, что таких дел у него было много.
Так, по словам офицера 72-й бригады, именно дезертирство привело к тому, что Украина потеряла Угледар. Однако офицер не чувствует злобы к дезертирам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в СЗЧ идут целыми ротами.
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