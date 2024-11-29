Бросают позиции и уходят: на Западе узнали, сколько на самом деле дезертиров в ВСУ

Массовое дезертирство в рядах украинской армии создает серьезную угрозу боевым планам Вооруженных Сил Украины и может повлиять на переговорную позицию Киева в вопросе прекращения огня. Как сообщает Associated Press, количество дезертиров достигает десятков тысяч, а в некоторых случаях военные покидают свои позиции, ставя под угрозу оборонительные рубежи и способствуя потере территорий.

Война в Украине

Согласно данным военных командиров, среди главных причин дезертирства – истощение, травмы, деморализация и конфликты с командирами. Часть военных уходит в отпуск по медицинским показаниям, но так и не возвращается на службу, поскольку психологически не готовы снова оказаться на передовой. Так, один из дезертиров рассказал, что сначала он оставил свое подразделение с разрешения, потому что ему требовалась операция. Однако к моменту окончания отпуска он не смог заставить себя возвратиться.

"Лучший способ объяснить это – представить, что вы сидите под обстрелом, и с их (русской) стороны на вас летит 50 снарядов, а с нашей – только один. Потом ты видишь, как твоих друзей разрывает на куски, и понимаешь, что в в любую секунду это может произойти и с тобой", — рассказал он.

По данным украинской прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения России более 100 000 военных обвинены в дезертирстве, причем почти половина из них – за последний год. В то же время реальное количество таких случаев может быть значительно больше: по оценкам отдельных экспертов, оно может достигать 200 000.

При этом начальник юридической службы одной из бригад, отвечающий за рассмотрение дел о дезертирстве и передаче их в правоохранительные органы, говорит, что таких дел у него было много.

"Главное, что они покидают боевые позиции во время боевых действий, и из-за этого гибнут их товарищи. У нас было несколько ситуаций, когда отряды убегали, маленькие или большие. Они обнажали свои фланги, и враг заходил на эти фланги и убивал своих братьев по оружия, потому что стоящие на позициях не знали, что рядом больше никого нет", — сказал чиновник.

Так, по словам офицера 72-й бригады, именно дезертирство привело к тому, что Украина потеряла Угледар. Однако офицер не чувствует злобы к дезертирам.

"На данном этапе я не осуждаю никого из солдат моего батальона и других... Потому что все просто очень устали", — сказал он.

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