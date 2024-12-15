logo

BTC/USD

102646.48

ETH/USD

3873.25

LTC/USD

117.75

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Британские разведчики рассказали о планах россиян на Покровском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Британские разведчики рассказали о планах россиян на Покровском направлении

Британская разведка оценила темпы продвижения россиян на Покровском направлении

сегодня, 15:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Разведка Великобритании оценила продвижение российских войск к югу от Покровска, являющегося важным логистическим узлом в Донецкой области. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Британские разведчики рассказали о планах россиян на Покровском направлении

Война в Украине

В частности, по информации разведки, российские силы смогли продвинуться к южной окраине Покровска, захватив село Шевченко. Это село расположено на пересечении стратегически важных маршрутов, ведущих в город.

Британские аналитики считают, что российские войска, вероятно, продолжат наступательные действия, пытаясь напрямую добраться до Покровска. Кроме того, есть риск, что они будут пытаться расширить зону контроля к западу от города.

Также разведка Британии сообщает о вероятности того, что российские войска могли пересечь важный логистический маршрут по направлению к Великой Новоселке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации мониторингового ресурса DeepState между Силами обороны и российскими оккупантами произошло большое встречное сражение на Покровском направлении. Для украинских военных он был успешен. При этом мониторинговый проект подчеркивает, что бой состоялся у села Песчаное.

Эксперты мониторингового проекта подчеркивают, что силы обеих сторон во время боя были равны. "Произошло встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко", — говорится в сообщении аналитиков в DeepState. При этом известно, что российские захватчики ожидали, что Силы обороны пойдут в контрнаступление на Запорожском направлении.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости