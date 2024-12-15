Британские разведчики рассказали о планах россиян на Покровском направлении

Разведка Великобритании оценила продвижение российских войск к югу от Покровска, являющегося важным логистическим узлом в Донецкой области. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Война в Украине

В частности, по информации разведки, российские силы смогли продвинуться к южной окраине Покровска, захватив село Шевченко. Это село расположено на пересечении стратегически важных маршрутов, ведущих в город.

Британские аналитики считают, что российские войска, вероятно, продолжат наступательные действия, пытаясь напрямую добраться до Покровска. Кроме того, есть риск, что они будут пытаться расширить зону контроля к западу от города.

Также разведка Британии сообщает о вероятности того, что российские войска могли пересечь важный логистический маршрут по направлению к Великой Новоселке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации мониторингового ресурса DeepState между Силами обороны и российскими оккупантами произошло большое встречное сражение на Покровском направлении. Для украинских военных он был успешен. При этом мониторинговый проект подчеркивает, что бой состоялся у села Песчаное.

Эксперты мониторингового проекта подчеркивают, что силы обеих сторон во время боя были равны. "Произошло встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко", — говорится в сообщении аналитиков в DeepState. При этом известно, что российские захватчики ожидали, что Силы обороны пойдут в контрнаступление на Запорожском направлении.





