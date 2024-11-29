Британская разведка раскрыла детали о ракете Орешник: сколько еще у Путина таких ракет

Ракета, которой Россия ударила по Днепру, является вариантом баллистической ракеты РС-26. У российского диктатора Владимира Путина есть еще несколько таких ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Удар межконтинентальной ракетой. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, 21 ноября Россия нанесла удар по украинскому заводу в Днепре, впервые применив баллистическую ракету средней дальности (БРСД) под кодовым названием "Орешник". БРСД классифицируется как имеющая максимальную дальность от 3000 до 5500 км. В этом случае ракета пролетела до своей цели всего лишь чуть более 800 км.

В сообщении говорится, в феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал разработку и производство БРСД. Однако разработка "Орешника" почти наверняка произошла до этого. Весьма вероятно, что система является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которая впервые была испытана в 2011 году, говорится в сообщении.

По информации британской разведки, боевая нагрузка ракеты была зафиксирована в виде шести групп по шесть боеголовок, в общей сложности 36 суббоеприпасов. Эти суббоеприпасы движутся с гиперзвуковой скоростью (более 5 махов) перед ударом, что типично для ракет этого класса. Все боеголовки БРСД и межконтинентальных баллистических ракет будут двигаться на гиперзвуковой скорости при входе в атмосферу.

"Использование этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка было задумано как стратегическое сообщение после использования Украиной западных ракет по России. У России, скорее всего, есть только несколько ракет "Орешник", которые еще не поступили в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже других ракет, которые Россия в настоящее время использует против Украины", — отмечают в Минобороны Британии.

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