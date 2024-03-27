Британская разведка назвала новую лакомую мишень для украинских дронов

Корабли новой "днепровской флотилии", которую решила создать Москва, будут уязвимы для украинских дронов, эффективно уничтожающих корабли Черноморского флота. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

Британская разведка отмечает, что 20 марта министр обороны России Сергей Шойгу объявил о формировании "днепровской речной флотилии" и бригады лодок. Это новое формирование, скорее всего, будет отвечать за безопасность водных путей Днепра и разделяющих Херсон островов, контролируемый Россией и Украиной, отмечают британские эксперты.

"Совершенно реальна вероятность того, что "днепровская военная флотилия" будет подчинена группе войск "Днепр", которая в феврале 2024 года объединила запорожскую и днепровскую группу войск, — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, хочет предотвратить и помешать украинским операциям через реку, таким как операция по созданию и поддержке плацдарма в Крынках. Российские и украинские силы потеряли большое количество личного состава и техники во время атак на Крынки. В частности, 17 марта 2024 года украинские силы в Крынках сообщили об отражении в этом районе атаки 810 гвардейской бригады морской пехоты России.

Вероятно, это формирование получит функции речного патрулирования от Черноморского флота, тогда как Черноморский флот будет действовать дальше в восточной части Черного моря, отмечается в сообщении.

"Днепровская военная флотилия, вероятно, будет уязвима для украинских беспилотных надводных транспортных средств, которые эффективно уничтожают действующие в Черном море российские корабли", — отмечают в Минобороны Британии.

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