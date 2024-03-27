Британская разведка назвала новую лакомую мишень для украинских дронов

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Кравцев Сергей
Корабли новой "днепровской флотилии", которую решила создать Москва, будут уязвимы для украинских дронов, эффективно уничтожающих корабли Черноморского флота. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников
Британская разведка отмечает, что 20 марта министр обороны России Сергей Шойгу объявил о формировании "днепровской речной флотилии" и бригады лодок. Это новое формирование, скорее всего, будет отвечать за безопасность водных путей Днепра и разделяющих Херсон островов, контролируемый Россией и Украиной, отмечают британские эксперты.
По данным британской разведки, Россия, вероятно, хочет предотвратить и помешать украинским операциям через реку, таким как операция по созданию и поддержке плацдарма в Крынках. Российские и украинские силы потеряли большое количество личного состава и техники во время атак на Крынки. В частности, 17 марта 2024 года украинские силы в Крынках сообщили об отражении в этом районе атаки 810 гвардейской бригады морской пехоты России.
Вероятно, это формирование получит функции речного патрулирования от Черноморского флота, тогда как Черноморский флот будет действовать дальше в восточной части Черного моря, отмечается в сообщении.
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