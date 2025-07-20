Великобритания работает над разработкой истребителя шестого поколения, который сможет выполнять глубокие рейды на территорию врага, в частности России, и оставаться при этом невидимым для систем ПВО. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Современный истребитель Tempest

Новый боевой самолет получил название Tempest. Его разрабатывают в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP) совместно с Японией и Италией. По плану истребитель должен поступить на вооружение в 2035 году и постепенно заменить существующие модели – Typhoon и F-35A.



Одним из главных отличий Tempest станет его большой размер: это позволит разместить внутри больше топлива, оружия и высокотехнологичного оборудования. Благодаря этому самолет сможет преодолевать чрезвычайно большие расстояния, не требуя дозаправки в воздухе, что является ключевым фактором для выживания во время глубоких ударов.



Аналитики прогнозируют, что в случае масштабного конфликта с РФ Tempest сможет слететь с британского аэродрома, незаметно проникнуть в воздушное пространство России, уничтожить ее ПВО и другие критические объекты, а затем вернуться без остановок и поддержки.



Военный эксперт Фрэнсис Тус отметил:







"Можно сделать самолет максимально малозаметным, но если для его миссии нужна дозаправка, враг может просто вычислить и уничтожить заправщик — и все".





Кроме дальности и стелс-технологий, Tempest сможет взаимодействовать с дронами, спутниками, другими самолетами и наземными войсками, формируя единую боевую сеть.

Ожидается, что такой самолет радикально изменит баланс сил в воздухе, поскольку позволит НАТО действовать далеко за пределами своих границ без потерь эффективности и максимальной точности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице полицейские установили личность девушки, которая публично выражалась в поддержку государства-агрессора в киевском метрополитене. Инцидент произошел в вагоне поезда красной ветки метро и быстро получил огласку после публикации соответствующего видео в социальных сетях.

