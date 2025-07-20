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Британия создает сверхсовременный истребитель, способный тайно наносить удары по России

Великобритания готовится изменить правила воздушной войны – страна разрабатывает новейший истребитель шестого поколения Tempest, который сможет незаметно преодолевать большие расстояния, поражать цели на территории России и возвращаться без дозаправки.

20 июля 2025, 13:42
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Ткачова Марія

Великобритания работает над разработкой истребителя шестого поколения, который сможет выполнять глубокие рейды на территорию врага, в частности России, и оставаться при этом невидимым для систем ПВО. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Британия создает сверхсовременный истребитель, способный тайно наносить удары по России

Современный истребитель Tempest

Новый боевой самолет получил название Tempest. Его разрабатывают в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP) совместно с Японией и Италией. По плану истребитель должен поступить на вооружение в 2035 году и постепенно заменить существующие модели – Typhoon и F-35A.

Одним из главных отличий Tempest станет его большой размер: это позволит разместить внутри больше топлива, оружия и высокотехнологичного оборудования. Благодаря этому самолет сможет преодолевать чрезвычайно большие расстояния, не требуя дозаправки в воздухе, что является ключевым фактором для выживания во время глубоких ударов.

Аналитики прогнозируют, что в случае масштабного конфликта с РФ Tempest сможет слететь с британского аэродрома, незаметно проникнуть в воздушное пространство России, уничтожить ее ПВО и другие критические объекты, а затем вернуться без остановок и поддержки.

Военный эксперт Фрэнсис Тус отметил:


"Можно сделать самолет максимально малозаметным, но если для его миссии нужна дозаправка, враг может просто вычислить и уничтожить заправщик — и все".


Кроме дальности и стелс-технологий, Tempest сможет взаимодействовать с дронами, спутниками, другими самолетами и наземными войсками, формируя единую боевую сеть.

Ожидается, что такой самолет радикально изменит баланс сил в воздухе, поскольку позволит НАТО действовать далеко за пределами своих границ без потерь эффективности и максимальной точности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице полицейские установили личность девушки, которая публично выражалась в поддержку государства-агрессора в киевском метрополитене. Инцидент произошел в вагоне поезда красной ветки метро и быстро получил огласку после публикации соответствующего видео в социальных сетях.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/business/2025/07/19/britains-new-giant-jet-fighter-prepare-marathon-russia-raid/
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