Вооруженные силы Великобритании готовы прямо сейчас давать отпор армии Российской Федерации, если она вторгнется в страны Восточной Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом на заседании Комитета по вопросам обороны Палаты общин заявил заместитель начальника британского оборонного штаба Роб Магоуэн, пишет "Politico".

Великобритания. Фото: из открытых источников

"Если британскую армию попросят воевать сегодня, она будет воевать сегодня", — отметил Роб Магоуэн.

Так Магоуэн отреагировал на вопрос депутатов о том, сколько их бригад смогут добраться до восточного фланга НАТО в случае значительной эскалации со стороны России. По его словам, сейчас британская армия имеет ряд оперативных рисков и оперативных преимуществ, а также нуждается в "большей летальности".

"Не думаю, что кто-то в этой комнате должен иметь иллюзии, что если русские вторгнутся в Восточную Европу сегодня ночью, то мы встретим их в этой битве", – заявил генерал.

В то же время издание отмечает, что британские сухопутные войска имеют ряд проблем. Например, сейчас их численность является наименьшей с 1700-х годов, а ранее министр обороны Джон Хили описал состояние вооруженных сил как "гораздо худшее, чем мы думали".

Читайте также на портале "Комментарии" — линия фронта "сейчас менее стабильна, чем когда-либо" с первых дней вторжения России в Украину в 2022 году. Российское наступление продолжается. Такое заявление сделала министр обороны Великобритании Джон Хили, информирует "Sky News".

СМИ отмечает, что на заседании специального комитета по обороне Хили обрисовал мрачную картину ситуации в Украине. Министр заявил, что путинский режим уже несколько раз предпринимал попытки эскалации, включая усиление атак на объекты энергетической инфраструктуры в преддверии зимы, развертывание не менее 10 тысяч северокорейских военных и учащение нападений, в результате которых гибнут дети.

Также издание "Комментарии" сообщало – новые красные линии Путина: в США ответили, что будет теперь с поставками оружия Украине.



