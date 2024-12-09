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Бригаду, которая училась во Франции, разбирают на «донорские органы»

Бригада прошла обучение во Франции, впрочем, в Украине ее «разрывают», чтобы усилить другие бригады

сегодня, 12:02 comments3070
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Ткачик Олеся

Судьба 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, которая была пафосно представлена и "обучена" во Франции, остается неопределенной, отмечает нардеп Марьяна Безуглая. Она ссылается на сообщения от военных из этой бригады.

Бригаду, которая училась во Франции, разбирают на «донорские органы»

Бригада имени Анны Киевской

"Обновление по моей бригаде: суть в том, что эта новая бригада по сути никому не нужна была с самого начала (хотя на ее комплектацию и загоняли людей по всей Украине в срочном порядке). Она укомплектовывалась французами, перед ними сделали показуху, чтобы получить от них оружие. А теперь по возвращении в Украину эту бригаду разбирают как донорские органы на другие бригады", — говорится в сообщении военных.

По их словам, с одной стороны, так получили новое оружие и усиление существующих бригад. Впрочем, добавляют они, с другой стороны, все  подразделения совершенно не слажены ни друг с другом, а тем более с бригадами, куда их прикомандировали.

При этом Безуглая говорит, что специалистов из Milan и Mistral распределили между разными подразделениями, лишив их возможности вернуться в специализированные части. Другие составляющие бригады также рассеяны, как отмечалось ранее.

"Руководство на вопрос отвечает стандартной фразой: "Не нравится — идите в СЗЧ". Тем временем комбрига, который формировал бригаду и проходил обучение во Франции, собираются уволить. Эта бесконечная "тасовка" комбригов продолжается", — подчеркнула нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение декабря, января и февраля, основным направлением удара на фронте будут Покровск и Мирноград, считает военкор Богдан Мирошников. По его мнению, фактически это будут разные операции на начальных этапах, а затем могут стать одним целым.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02wXm67X3PLBq4pvaWGtKx1xr3eq4N3b9CjrFogRKLeT8zcFgLkxujVMoMzzMfK9vVl
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