Бригаду, которая училась во Франции, разбирают на «донорские органы»

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Ткачик Олеся
Судьба 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, которая была пафосно представлена и "обучена" во Франции, остается неопределенной, отмечает нардеп Марьяна Безуглая. Она ссылается на сообщения от военных из этой бригады.
Бригада имени Анны Киевской
По их словам, с одной стороны, так получили новое оружие и усиление существующих бригад. Впрочем, добавляют они, с другой стороны, все подразделения совершенно не слажены ни друг с другом, а тем более с бригадами, куда их прикомандировали.
При этом Безуглая говорит, что специалистов из Milan и Mistral распределили между разными подразделениями, лишив их возможности вернуться в специализированные части. Другие составляющие бригады также рассеяны, как отмечалось ранее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение декабря, января и февраля, основным направлением удара на фронте будут Покровск и Мирноград, считает военкор Богдан Мирошников. По его мнению, фактически это будут разные операции на начальных этапах, а затем могут стать одним целым.
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