Бригаду, которая училась во Франции, разбирают на «донорские органы»

Судьба 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, которая была пафосно представлена и "обучена" во Франции, остается неопределенной, отмечает нардеп Марьяна Безуглая. Она ссылается на сообщения от военных из этой бригады.

Бригада имени Анны Киевской

"Обновление по моей бригаде: суть в том, что эта новая бригада по сути никому не нужна была с самого начала (хотя на ее комплектацию и загоняли людей по всей Украине в срочном порядке). Она укомплектовывалась французами, перед ними сделали показуху, чтобы получить от них оружие. А теперь по возвращении в Украину эту бригаду разбирают как донорские органы на другие бригады", — говорится в сообщении военных.

По их словам, с одной стороны, так получили новое оружие и усиление существующих бригад. Впрочем, добавляют они, с другой стороны, все подразделения совершенно не слажены ни друг с другом, а тем более с бригадами, куда их прикомандировали.

При этом Безуглая говорит, что специалистов из Milan и Mistral распределили между разными подразделениями, лишив их возможности вернуться в специализированные части. Другие составляющие бригады также рассеяны, как отмечалось ранее.

"Руководство на вопрос отвечает стандартной фразой: "Не нравится — идите в СЗЧ". Тем временем комбрига, который формировал бригаду и проходил обучение во Франции, собираются уволить. Эта бесконечная "тасовка" комбригов продолжается", — подчеркнула нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение декабря, января и февраля, основным направлением удара на фронте будут Покровск и Мирноград, считает военкор Богдан Мирошников. По его мнению, фактически это будут разные операции на начальных этапах, а затем могут стать одним целым.



