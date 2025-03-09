Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса – Нейт — провел 2,5 года на передовой на войне в Украине.

Брат Вэнса воевал в Украине. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Le Figaro, брат Вэнса воевал как доброволец и участвовал в самых ожесточенных боях в Купянске, Бахмуте, Авдеевке и Покровске.

Нейт критикует позицию своего двоюродного брата Джей Ди, ставшего близким соратником Дональда Трампа.

Сообщается, что бывший морской пехотинец Нейт прибыл в Украину в марте 2022 года. Сначала его целью было оказание гуманитарной помощи, но впоследствии он присоединился к украинскому батальону "Волки да Винчи".

По словам командира подразделения, Нейт проявил себя как "отличный боец ​​с чрезвычайным хладнокровием".

По данным издания, Нейта возмутилась встреча в Белом доме, где Трамп и Вэнс критиковали президента Зеленского.

"То, что они устроили Зеленскому, было ловушкой полной недобросовестности", – заявил Нейт.

Нейт не раз пытался связаться с двоюродным братом, чтобы поделиться правдой о ситуации в Украине, но не смог этого сделать.

Нейт вернулся в США в начале января 2025 года, незадолго до инаугурации Трампа и Вэнса. Сейчас ветеран путешествует по западным штатам и ищет издателя для своих военных мемуаров.

"Трамп и мой двоюродный брат считают, что могут умиротворить Путина. Они ошибаются", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.