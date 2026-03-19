БПЛА сверхмощно ударили по химзаводу в РФ: оккупантов ждут серьезные убытки

В ночь на 19 марта Ставропольский край РФ подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Основной целью стал Невинномысский комбинат "Азот", один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений.

В промышленной зоне Невинномысского прозвучала серия мощных взрывов, о чем сообщали местные мониторинговые каналы и губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, падение обломков беспилотников наблюдалось в районе Кочубеевского округа. Пострадала одна женщина, находящаяся под наблюдением медиков, угрозы ее жизни нет.

Воздушную тревогу объявили около двух ночи. Местные жители рассказывали о десятках громких детонаций в небе над городом ночью. Губернатор подчеркнул, что массированную атаку отразили, и важная инфраструктура серьезно не пострадала.

Невинномысский "Азот" входит в состав группы компаний "Еврохим", одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Предприятие специализируется на выпуске не только удобрений, но и химических компонентов, в частности, уксусной кислоты, используемой и в промышленности, и в производстве взрывчатых веществ.

Невинномысский "Азот" – один из ведущих химических комбинатов России, расположенный в городе Невинномысск, Ставропольский край. Предприятие входит в группу "Еврохим" и ежегодно выпускает более миллиона тонн аммиака и около 1,4 млн. тонн аммиачной селитры.

