Народный депутат Юрий Бойко вызвал общественный резонанс, опубликовав в TikTok видеообращение, в котором выразил недовольство действиями по декоммунизации и дерусификации в Украине. В своем ролике Бойко заявил о "радикалах", которые занимаются переименованием городов, сносом памятников, а также ограничениями языка и церкви.

Юрий Бойко (фото из открытых источников)

Политик сравнил эти действия с событиями в США несколько лет назад, когда были демонтированы памятники Христофору Колумбу.

"Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается", – заявил Бойко.

Он также добавил, что поэтому все больше людей поддерживают его политическую силу, которая, по его словам, выступает против насилия и за единение в стране.

На эти заявления отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что слышать подобные тезисы в 2024 году от народного депутата довольно странно, особенно без упоминания об агрессии России. "Единственные, кто совершает насилие над украинцами, – это россияне", – подчеркнул Коваленко.

Он выразил надежду, что народный депутат, работающий в интересах Украины, должен публично говорить о преступлениях РФ. "Впрочем, видим несколько другое. И это откровенно, мягко говоря, возмущает", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СБУ разоблачила сговор российских митрополитов . Служба безопасности Украины разоблачила причастность четырех чиновников Русской православной церкви к захвату украинских храмов на временно оккупированных территориях. По данным следствия, под руководством патриарха Кирилла они способствовали аннексии церковного имущества, распространяя кремлевскую пропаганду среди верующих.

СБУ собрала обширную доказательную базу против четырех влиятельных митрополитов РПЦ, сотрудничающих с российскими властями на временно оккупированных территориях Украины. Подозреваемые являются членами священного синода РПЦ.