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Бойко извинился за "радикалов": в ВСУ прокомментировали скандал

После визита в СБУ бывший «регионал» принес извинения

17 декабря 2024, 22:17
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Марьян Ощановский








После скандального заявления о "радикалах", якобы запрещающих в Украине "церковь" и "говорить на родном языке", народный депутат Юрий Бойко был вызван на допрос в СБУ.

Бойко извинился за "радикалов": в ВСУ прокомментировали скандал

Бойко оказался в центре скандала. Фото из открытых источников

После визита в сцецслужбу Бойко зависал видеообращение, в котором извинился перед согражданами, оскорбленными его словами.

Заявления политика прокомментировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Хорошо, что Юрия Бойко заставили унижаться с извинениями на камеру. Но этого недостаточно. Тем более. что унижение для таких как он ничего не означает. Они не знают ни чести, ни достоинства, ни стыда", – написал Максим Жорин.

Военнослужащий добавил, что "эта гнида собирается на выборы и пойдет на выборы, если мы ничего с этим не сделаем".

"А дальше все будет по кругу, который уже проходили. Бойко и ему подобные должны исчезнуть (во всех смыслах этого слова) из украинской политики и вообще из жизни украинского общества", – считает он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко опубликовал видео в TikTok с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрет говорить на родном языке" в Украине. Можно ли ознаменовать заявление Бойко как старт борьбы за электорат Юга и Востока? Не рано ли происходит активизация "старых" и "новых" политиков, ведь в стране полномасштабная война и сейчас, кроме разговоров и предположений нет предметных оснований говорить о выборах? Издание с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5506
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