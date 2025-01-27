Украинским военнослужащим, воюющим в Курской области РФ, отправили бракованные гранаты Ф-1.

На фронт отправили неисправные гранаты. Фото из открытых источников

Соответствующее видео, записанное украинскими бойцами, опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"На фронт поступили бракованные гранаты Ф-1", — сообщил Юрий Бутусов.

Бойцы ВСУ записали видео, как раскрутили гранату, а внутри вместо пороха оказалась незажигательная смесь, похожая на стружку или "мивину".

"Вот так мы воюем на Курщине", — прокомментировал украинский военный, который продемонстрировал бракованные гранаты.

По словам Юрия Бутусова, бракованных гранат Ф-1 не должно было быть на фронте еще с 8 декабря 2024 года. Дату записи видео украинских бойцов он не уточнил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог заявил, что потери Украины больше, чем потери США во время вооруженных конфликтов во Вьетнаме и Корее. По его словам, обе стороны понесли потери в "сотне тысяч жертв". Он сравнил Мариуполь по величине с американским Денвером и напомнил, что этот город был полностью разрушен войсками РФ.

Также портал "Комментарии" писал, что российские захватчики потеряли в Торецке 50 военных погибшими, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алексом". "На Торецком направлении день был довольно жаркий. Россияне снова выдвигались своим боевым порядком "цыганский лагерь" на позиции Сил обороны в районе Нелиповки. Думаю, вы уже поняли, что в основном использовали советский автопром и даже несколько старых ББМ", — рассказал военный. По словам офицера ВСУ, "была драка", в результате которой 50 врагов погибли.