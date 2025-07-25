"Бойцы ВСУ отступают на Сумщине из-за отсутствия фортификаций": что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации в Сумской области. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что враг разгоняет фейковое TikTok-видео. На нем якобы военный 71-й бригады ВСУ рассказывает, что его подразделению вроде бы пришлось отступать в Сумской области из-за отсутствия оборонительных сооружений.

Война. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации отметили, что это видео имеет признаки вмешательства искусственного интеллекта. На подлог указывают: неестественная мимика и произношение героя, минимальные движения губами, отсутствие моргания глазами и каких-либо шевронов на камуфляже "военного".

Аналитики Центра подчеркнули, что в настоящее время оккупанты не продвигаются на Сумском направлении. Об этом, в частности, как отмечают в ЦПД, накануне сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия продолжает создавать подобные фейки, чтобы снизить доверие к украинским военным, посеять страх и панические настроения среди населения. Также такими фейками враг пытается прикрыть свои провалы", — убеждены в Центре противодействия дезинформации.

Также в Центре напомнили, что разоблачили российские фейки о якобы окружении военных на Купянском направлении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия использует каждую возможность, чтобы посеять раздор и раскол в украинском обществе. После проведения в Украине масштабной мирной акции, российская пропаганда распространяет вбросы.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что вражеские пропагандисты распространяют в сети фото мирной акции в Киеве, где активисты якобы держали плакаты с символикой российского вторжения.



