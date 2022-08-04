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Бойцы ВСУ на юге Украины взяли в плен более десяти оккупантов - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 12:04
Автор:

Денис
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Украинские воины взяли в плен более десяти оккупантов на юге Украины. Об этом сообщается на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского в социальной сети Facebook. 

Бойцы ВСУ на юге Украины взяли в плен более десяти оккупантов - подробности

ВСУ

"На днях в ходе проведенной успешной наступательной операции на Херсонском направлении морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского совместно с 35 отдельной бригадой морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского взяли 11 пленных", — говорится в сообщении. 

Отмечается, что на "денацифицированных" позициях морские пехотинцы уже крепко держат фронт и уверенно проводят демилитаризацию оккупантов.

"По предварительной информации, руководящий состав рашистов уровня батальон-рота отказываются вести боевые действия и покидают свои позиции. Большинство пленных мобилизованые с ОРДЛО, которых принудительно забирали с места работы, угрожая уголовной ответственностью", — пресс-служба 33 бригады морской пехоты. 

Бойцы ВСУ на юге Украины взяли в плен более десяти оккупантов - подробности - фото 2

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Источник: https://www.facebook.com/36obmp
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