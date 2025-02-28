Бойцов бросили на произвол судьбы: почему военные надеются на "бусификацию"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуация на фронте остается сложной, хотя фактически сейчас официальные лица публично не слишком уделяют этому внимание. Однако бойцы просто кричат о помощи и указывают на вопиющую несправедливость. Обращение бойца 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша опубликовали на странице Facebook в Тернопольском областном ТЦК.
Иллюстративное фото
На видео военный рассказывает, что часто пехота – это ребята, которые могут даже один или двое стоять и держать позицию. По его словам, Один карандаш стоит в посадке и с ранением держит позицию.
Военный предположил, что если бы хотя бы три-четыре человека, из тех, кто возмущается действиями ТЦК, пришли и стали бы рядом с ним, то та позиция могла бы выстоять, он мог бы выжить, его бы могли вывезти с ранением.
Боец согласился, что ТЦК не всегда действуют корректно и ему самому не импонирует их подход.
Напомним, что "бусификация" приобретает угрожающие обороты. Как писал портал "Комментарии", неизвестные под видом ТЦК вероятно похищают людей.
Новости