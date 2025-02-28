Бойцов бросили на произвол судьбы: почему военные надеются на "бусификацию"

Ситуация на фронте остается сложной, хотя фактически сейчас официальные лица публично не слишком уделяют этому внимание. Однако бойцы просто кричат о помощи и указывают на вопиющую несправедливость. Обращение бойца 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша опубликовали на странице Facebook в Тернопольском областном ТЦК.

Иллюстративное фото

На видео военный рассказывает, что часто пехота – это ребята, которые могут даже один или двое стоять и держать позицию. По его словам, Один карандаш стоит в посадке и с ранением держит позицию.

"Это вот реальность, которая происходит в нашем взводе. Там в тылу тысячи ходят себе, гуляют спокойно, пока один раненый боец держит позицию. И никто не придет ему в помощь. Людей нет, некому ему помогать”, — объяснил он ситуацию.

Военный предположил, что если бы хотя бы три-четыре человека, из тех, кто возмущается действиями ТЦК, пришли и стали бы рядом с ним, то та позиция могла бы выстоять, он мог бы выжить, его бы могли вывезти с ранением.

А происходит так, что он остается один и он умирает, потому что у него нет поддержки. Военные вокруг, они делают все для того, чтобы ему помочь. А в этот момент мы видим, что в тылу возмущаются действиями ТЦК”, – отметил защитник.

Боец согласился, что ТЦК не всегда действуют корректно и ему самому не импонирует их подход.

"Но если сравнивать одного стоящего бойца держит посадку, ранен, то действия с "бусификацией" не выглядят такими жесткими, потому что он брошен на произвол судьбы теми, кто остался в тылу", — подчеркнул военный.

Напомним, что "бусификация" приобретает угрожающие обороты. Как писал портал "Комментарии", неизвестные под видом ТЦК вероятно похищают людей.



