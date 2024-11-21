Бойцам ВСУ грозит котел: РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донбассе

Российские войска захватили село Дальнее в Донецкой области. Об этом 21 ноября сообщил проект DeepState.

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Аналитики отметили, что российские оккупанты уже вывесили свои флаги в разных частях населенного пункта.

"Динамика боев за село, к сожалению, в последние дни была не в нашу пользу", — отметили в DeepState.

Кроме того, российские силы активизировали наступление на посадки, расположенные к северу и югу от села, и продолжают движение в направлении Успеновки.

Боец ВСУ с позывным "Мучной" подтвердил, что российские войска закрепились в Дальнем, установив триколор в западной части села. Он также сообщил, что враг перерезал трассу Успеновка — Курахово.

"Также противник занял посадку южнее села, постепенно расширяя зону контроля. Горловина становится еще уже", — рассказал боец.

Он добавил, что российские войска захватили южный берег реки в районе Успеновки и уже попытались форсировать реку, чтобы продолжить наступление на этот населенный пункт.

Защитник подчеркнул, что в случае успеха противника "физически это будет уже котел".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия усиливает давление на фронте . Российские войска продолжают штурмы украинских позиций. Некоторые наступательные действия преуспевают. Об этом сообщает лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс".

Он отметил, что гораздо больше проблем не от давления окупантов, не от того, что они что-то там гениальное придумали, а "от дезорганизации в управлении некоторыми подразделениями". Тем временем мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что 21 ноября кафиры снова хотели попытаться штурмовать позиции украинских военных в Волчанске .

