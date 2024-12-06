Боятся мобилизации. Подростки массово бегут из Украины

Украинские подростки пытаются уехать из страны, поскольку опасаются, что власти примут решение о снижении мобилизационного возраста.

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

Издание The Times пообщалось с подростками-харьковчанами, которые готовятся покинуть Украину из-за опасений, что их могут отправить на фронт.

"Многие мои друзья сейчас выбирают обучение за границей, потому что там безопаснее. В иностранном университете нет риска быть отобранным в армию", — рассказал 17-летний Дмитрий.

Другой подросток, также Дмитрий, рассказал изданию: "Я еду за границу. Здесь сложно учиться, когда на улице взрывы и постоянно отключают электричество".

По данным Евросоюза, более 190 тысяч украинских ребят в возрасте от 14 до 17 лет были зарегистрированы в качестве беженцев в странах ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.