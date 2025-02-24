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Борис Джонсон в годовщину вторжения РФ прибыл в Киев и обратился к украинцам

Сегодня в Киеве состоится саммит с участием 37 мировых лидеров, из которых 13 приедут лично, в том числе лидеры стран Северной Европы и руководство ЕС.

24 февраля 2025, 12:15
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Клименко Елена

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, чтобы отметить третью годовщину начала российского вторжения. Об этом говорится в его сообщении в соцсети X.

Борис Джонсон в годовщину вторжения РФ прибыл в Киев и обратился к украинцам

Борис Джонсон. Фото: ВВС

"Для меня большая честь быть здесь, в Киеве, в этот важный день, когда мы отмечаем третью годовщину вторжения Путина. Я восхищаюсь стойкостью украинцев в борьбе с этим актом агрессии и решительно отвергаю все ложные заявления по поводу причин этой войны", — написал Джонсон.

Политик также призвал людей сохранять спокойствие и обращать внимание на факты, в частности на дальнейшую поддержку Украины со стороны США под руководством Дональда Трампа. Он подчеркнул, что продолжает верить в яркое будущее Украины как свободного, суверенного и независимого государства.

Напомним, сегодня в Киеве состоится саммит с участием 37 мировых лидеров, из которых 13 приедут лично, в том числе лидеры стран Северной Европы и руководство ЕС. Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за их мужество, отмечая третью годовщину начала полномасштабного российского вторжения.

Кроме того, известно о намерениях Евросоюз планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму не менее шести миллиардов евро, чтобы усилить стратегические позиции страны перед предстоящими переговорами с Россией.

Как уже писали "Комментарии", Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине противоречат переговорной стратегии России и целям диктатора Владимира Путина в этом конфликте. После встречи представителей США и РФ в Эр-Рияде Кремль активно готовится к продолжительным переговорам.



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Источник: Борис Джонсон. Фото: ВВС
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