Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, чтобы отметить третью годовщину начала российского вторжения. Об этом говорится в его сообщении в соцсети X.

Борис Джонсон. Фото: ВВС

"Для меня большая честь быть здесь, в Киеве, в этот важный день, когда мы отмечаем третью годовщину вторжения Путина. Я восхищаюсь стойкостью украинцев в борьбе с этим актом агрессии и решительно отвергаю все ложные заявления по поводу причин этой войны", — написал Джонсон.

Политик также призвал людей сохранять спокойствие и обращать внимание на факты, в частности на дальнейшую поддержку Украины со стороны США под руководством Дональда Трампа. Он подчеркнул, что продолжает верить в яркое будущее Украины как свободного, суверенного и независимого государства.

Напомним, сегодня в Киеве состоится саммит с участием 37 мировых лидеров, из которых 13 приедут лично, в том числе лидеры стран Северной Европы и руководство ЕС. Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за их мужество, отмечая третью годовщину начала полномасштабного российского вторжения.

Кроме того, известно о намерениях Евросоюз планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму не менее шести миллиардов евро, чтобы усилить стратегические позиции страны перед предстоящими переговорами с Россией.

Как уже писали "Комментарии", Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине противоречат переговорной стратегии России и целям диктатора Владимира Путина в этом конфликте. После встречи представителей США и РФ в Эр-Рияде Кремль активно готовится к продолжительным переговорам.