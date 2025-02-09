Украина должна получить надежные гарантии безопасности от Запада, в противном случае война может завершиться в пользу кремлевского диктатора Владимира Путина, сообщил в колонке для Daily Mail бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон

В частности, он отмечает, что сейчас именно тот момент, когда Запад должен продемонстрировать свою решительность и "шокировать Путина силой воли". По мнению Джонсона, именно президент США Дональд Трамп способен сделать это, ведь у него необходимо мужество, чтобы противостоять Путину.

При этом Джонсон подчеркнул, что никакие территориальные уступки не остановят войну. Ведь дело не только в том, что передача украинской земли агрессору принципиально недопустима, но и в том, что этот конфликт не сводится исключительно к вопросу территорий. По его словам, главное – это будущее Украины: станет ли она полноценной частью Запада или снова попадет под контроль Кремля.

"Если мы не решим судьбу Украины как части Запада, защищенной западными гарантиями безопасности, Путину будет обеспечен триумф. Он сохранит то, что у него есть, и будет использовать свое положение для дестабилизации и нападения на Украину какими-либо средствами, пока правительство в Киеве не упадет, не разразится гражданская война", — сказала она.

При этом он обратил внимание на то, что Кремль постарается навязать украинцам мнение о том, что Запад их бросил, и именно этого стремится Китай. По его убеждению, этого допускать нельзя.

Джонсон убежден, чтобы изменить ситуацию, Запад должен убрать бюрократические барьеры, замедляющие поставки оружия. Он также поддерживает идею компенсации США за их поддержку Украины. По его мнению, это может быть соглашение о добыче редких металлов или использовании замороженных 300 млрд долларов российских активов для восстановления Украины.

Кроме того, Европа должна быть готова защищать Украину после прекращения огня, четко осознавая, что она находится на необратимом пути к членству в ЕС и НАТО.

"Эта война закончится только тогда, когда Путин поймет: Украина никогда не вернется под его контроль", — подытожил Джонсон.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет дожать Запад в вопросе Украины.



