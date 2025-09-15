logo

BTC/USD

114989

ETH/USD

4506.13

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Большой провал для России: украинские дроны вывели из строя важный объект в Ленинградской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Большой провал для России: украинские дроны вывели из строя важный объект в Ленинградской области

Reuters: после атаки украинских ССО Киришский НПЗ потерял 40% мощности

15 сентября 2025, 21:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов — Киришский НПЗ в Ленинградской области — получил серьезные повреждения в результате атаки, которую, по данным источников Reuters, осуществили подразделения 14-го полка специального боевого обеспечения и Сил специальных операций Украины.

Большой провал для России: украинские дроны вывели из строя важный объект в Ленинградской области

Взрывы в Ленинградской области

Утрата ключевого оборудования

В результате удара был выведен из строя один из центральных технологических блоков предприятия, обеспечивавший основную часть переработки нефти. Именно поэтому НПЗ потерял до 40% своей проектной мощности. Возобновление работы поврежденного участка может продолжаться не менее нескольких недель, а возможно и месяц, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Попытки компенсировать потери

Чтобы минимизировать последствия аварии, руководство завода решило увеличить нагрузку на другие оставшиеся невредимые участки. Благодаря этому предприятие сможет нарастить переработку примерно на 20% в пределах действующих мощностей. В результате Киришский НПЗ планирует удержать производственные показатели на уровне около 75% номинальной мощности, однако фактические объемы все равно существенно снизятся.

Значение завода для экономики РФ

Киришский НПЗ – один из ключевых объектов российской нефтепереработки. В 2024 году на него приходилось 6,6% от общего объема переработки нефти в России. Предприятие специализируется на глубокой переработке сырья, производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты, имеющие стратегическое значение как для внутреннего рынка, так и экспорта.

Удар по тылу РФ

По оценкам экспертов, атака на киришский НПЗ демонстрирует уязвимость российской топливной инфраструктуры даже в глубине страны. Поражение предприятий такого масштаба способно не только снизить производство горючего, но создать проблемы с логистикой, а также увеличить затраты на ремонт и содержание системы нефтепереработки.

Аналитики отмечают, что каждый подобный удар имеет ощутимый экономический и психологический эффект: Россия вынуждена тратить дополнительные ресурсы на восстановление промышленных объектов, в то же время осознавая невозможность обеспечить их абсолютную безопасность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ситуация в Донецкой области остается крайне напряженной. Город Дружковка в течение всего дня находился под массированными атаками российских FPV-дронов. Об этом сообщил старший лейтенант сил обороны с позывным "Алекс", предостерегавший гражданских жителей быть максимально внимательными и не подвергать себя лишней опасности.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russias-kirishi-oil-refinery-halts-key-unit-after-ukrainian-drone-attack-sources-2025-09-15/
Теги:

Новости

Все новости