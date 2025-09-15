Большой провал для России: украинские дроны вывели из строя важный объект в Ленинградской области

Один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов — Киришский НПЗ в Ленинградской области — получил серьезные повреждения в результате атаки, которую, по данным источников Reuters, осуществили подразделения 14-го полка специального боевого обеспечения и Сил специальных операций Украины.

Взрывы в Ленинградской области

Утрата ключевого оборудования



В результате удара был выведен из строя один из центральных технологических блоков предприятия, обеспечивавший основную часть переработки нефти. Именно поэтому НПЗ потерял до 40% своей проектной мощности. Возобновление работы поврежденного участка может продолжаться не менее нескольких недель, а возможно и месяц, сообщают источники, знакомые с ситуацией.



Попытки компенсировать потери



Чтобы минимизировать последствия аварии, руководство завода решило увеличить нагрузку на другие оставшиеся невредимые участки. Благодаря этому предприятие сможет нарастить переработку примерно на 20% в пределах действующих мощностей. В результате Киришский НПЗ планирует удержать производственные показатели на уровне около 75% номинальной мощности, однако фактические объемы все равно существенно снизятся.



Значение завода для экономики РФ



Киришский НПЗ – один из ключевых объектов российской нефтепереработки. В 2024 году на него приходилось 6,6% от общего объема переработки нефти в России. Предприятие специализируется на глубокой переработке сырья, производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты, имеющие стратегическое значение как для внутреннего рынка, так и экспорта.



Удар по тылу РФ



По оценкам экспертов, атака на киришский НПЗ демонстрирует уязвимость российской топливной инфраструктуры даже в глубине страны. Поражение предприятий такого масштаба способно не только снизить производство горючего, но создать проблемы с логистикой, а также увеличить затраты на ремонт и содержание системы нефтепереработки.



Аналитики отмечают, что каждый подобный удар имеет ощутимый экономический и психологический эффект: Россия вынуждена тратить дополнительные ресурсы на восстановление промышленных объектов, в то же время осознавая невозможность обеспечить их абсолютную безопасность.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ситуация в Донецкой области остается крайне напряженной. Город Дружковка в течение всего дня находился под массированными атаками российских FPV-дронов. Об этом сообщил старший лейтенант сил обороны с позывным "Алекс", предостерегавший гражданских жителей быть максимально внимательными и не подвергать себя лишней опасности.



