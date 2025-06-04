Большой обмен военнопленными: Россия снова срывает договоренности

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Кречмаровская Наталия
В ходе второго раунда переговоров, проведенных украинской и российской делегациями в Стамбуле, был согласован большой обмен военнопленными. Также стороны согласовали возвращение тел погибших бойцов 6000 на 6000.
Военный. Иллюстративное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 4 июня рассказал, когда состоится обмен военнопленными и телами погибших, сообщает издание "РБК-Украина".
По словам Зеленского, обмен военнопленными Украина и Россия проведут 7-8 июня.
При этом, по словам Зеленского, Украина пока не получила от России списков на обмен. Глава страны отметил, что в этот раз российская сторона пообещала, что заранее информируют о тех, кого обменивают. Зеленский подчеркнул, что для Украины это важно. При этом отметил, что списки, несмотря на обещания, снова не получили — Россия находит снова какие-то причины.
Владимир Зеленский уточнил, что после обмена пленными может произойти обмен телами. Перед этим, как отметил он, будет проведена процедура идентификации.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина предлагала к обсуждению в Стамбуле предложения по прекращению огня на 30 дней. Однако российская сторона не согласилась, предложив снова короткое перемирие, чтобы унести с поля боя тела погибших.
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