Большой обмен военнопленными: Россия снова срывает договоренности

В ходе второго раунда переговоров, проведенных украинской и российской делегациями в Стамбуле, был согласован большой обмен военнопленными. Также стороны согласовали возвращение тел погибших бойцов 6000 на 6000.

Военный. Иллюстративное фото

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 4 июня рассказал, когда состоится обмен военнопленными и телами погибших, сообщает издание "РБК-Украина".

По словам Зеленского, обмен военнопленными Украина и Россия проведут 7-8 июня.

"Сегодня наши группы провели консультации по обменам. Российская сторона передала информацию, что в эти выходные сможет передать — в субботу и воскресенье — 500 человек, наших военных, из той 1000, о которой мы договорились", — отметил президент.

При этом, по словам Зеленского, Украина пока не получила от России списков на обмен. Глава страны отметил, что в этот раз российская сторона пообещала, что заранее информируют о тех, кого обменивают. Зеленский подчеркнул, что для Украины это важно. При этом отметил, что списки, несмотря на обещания, снова не получили — Россия находит снова какие-то причины.

Владимир Зеленский уточнил, что после обмена пленными может произойти обмен телами. Перед этим, как отметил он, будет проведена процедура идентификации.

"Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, которых они хотят избавиться", – сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина предлагала к обсуждению в Стамбуле предложения по прекращению огня на 30 дней. Однако российская сторона не согласилась, предложив снова короткое перемирие, чтобы унести с поля боя тела погибших.



