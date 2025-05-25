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Большой обмен "1000 на 1000" завершен: домой вернулись еще 303 Защитника

Домой вернули еще 303 военнопленных в рамках обмена «1000 на 1000»

25 мая 2025, 12:39
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Недилько Ксения

Сегодня состоялся заключительный этап большого обмена пленными в формате "1000 на 1000". Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению Президента возвращено на родную землю 303 украинских воина.

Большой обмен "1000 на 1000" завершен: домой вернулись еще 303 Защитника

Обмен пленными. Фото: Координационный штаб

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию президента Украины Владимира Зеленского и Коордштаба.

В этот раз среди освобожденных воинов – представители Вооруженных Сил Украины, в частности, Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Все 303 освобожденных сегодня защитников – мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Освобожденные Защитники обороняли Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.

Трехдневный обмен "1000 на 1000" стал шестым обменом в этом году и 65-м с начала полномасштабного вторжения. В рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 украинцев удалось вернуть вне обменов.

"Освобожденные защитники получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, а также все надлежащие выплаты денежного довольствия за время пребывания в плену и единовременную материальную помощь. Украина обеспечит освобожденным реинтеграцию в общество после продолжительной изоляции в российской неволе", – отметили в Координационном штабе.

Президент Украины поблагодарил команду, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен.

Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 2
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 3
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 4
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 5
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 6
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 7
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 8
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 9
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 10
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 11
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 12
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 13
Большой обмен ”1000 на 1000” завершен: домой вернулись еще 303 Защитника - фото 14

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 16 мая в рамках переговоров в Стамбуле удалось договориться с Россией о большом обмене по формуле "1000 на 1000".



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