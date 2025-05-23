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Большой обмен "1000 на 1000": стало известно, какая страна выступит посредником

Большой обмен «1000 на 1000» может произойти уже сегодня

сегодня, 11:50
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Кравцев Сергей

Масштабный обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Украиной и РФ может начаться уже сегодня. Турция выступает посредником. Об этом уже пишет ряд СМИ.

Большой обмен "1000 на 1000": стало известно, какая страна выступит посредником

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Отмечается, что, учитывая масштабность данного обмена, он продлится несколько дней.

Читайте на портале "Комментарии" — в Москве уверяют, что якобы заинтересованы в том, чтобы осуществить анонсированный ранее обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "1000 на 1000" в быстром режиме. Об этом заявил спикер российского диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам спикера диктатора, сейчас идет работа по согласованию конкретных фамилий. Другие детали в Кремле не сообщили.

Следует отметить, что ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов анонсировал масштабный обмен пленными в формате "тысяча на тысячу" на этой неделе. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

В то же время, своем традиционном видеообращении 21 мая к украинцам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас действительно продолжается работа по масштабному обмену военнопленными с РФ.

"Мы готовим обмен. Фактически каждый день – доклады. Мы должны уволить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Пытаемся сделать максимум возможного. Очень стараемся", – подчеркнул президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – на днях российский диктатор Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.




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