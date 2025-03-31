Большое наступление россиян началось на прошлой неделе: где враг рвет оборону ВСУ

На прошлой неделе широко разошлась информация о широкомасштабном наступлении россиян летом. Впрочем, как отмечает политолог Виктор Андрусив, на самом деле летом не будет никакого нового наступления, потому что новое наступление и началось на прошлой неделе.

Война в Украине

По его словам, враг активизировался по всему фронту и имел успехи. В частности, по его данным, на Запорожском, Лиманском, Покровском, Купянском и т.д. Количество штурмов снова достигло цифры 200 за день.

"Фактически, это и есть широкомасштабное очередное наступление", – подчеркнул эксперт.

При этом Андрусив сомневается, что россияне могут открыть новые направления и, например, ворваться в Сумскую область.

"Основная тактика орков сейчас это поиск места "где рвется" и быстрое перебрасывание туда сил. Активизация по всему фронту и имеет целью выявление этого места. Соответственно, все свои резервы враг вынужден разбрасывать по уже существующим участкам боевых действий. Особенно учитывая значительные потери", – подчеркнул эксперт.

По его словам, россиянам потребовалось почти 9 месяцев, чтобы вытеснить украинские войска из Курщины. И это они привлекали корейцев, потому что своих сил не хватало. Поэтому возможность введения дополнительных сил и открытие новых направлений маловероятна, добавил эксперт.

"Активизация, конечно, связана с переговорами. Это способ Путина показать, что у него все хорошо и он будет воевать или как он высказался "добывать" ВСУ", — говорит Андрусив.

По его словам, по факту все достаточно стабильно – Россия платит тысячи жизней за минимальные продвижения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Лиманском направлении российские захватчики в течение последней недели имеют значительные успехи.



