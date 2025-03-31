Большое наступление россиян началось на прошлой неделе: где враг рвет оборону ВСУ

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Ткачик Олеся
На прошлой неделе широко разошлась информация о широкомасштабном наступлении россиян летом. Впрочем, как отмечает политолог Виктор Андрусив, на самом деле летом не будет никакого нового наступления, потому что новое наступление и началось на прошлой неделе.
Война в Украине
По его словам, враг активизировался по всему фронту и имел успехи. В частности, по его данным, на Запорожском, Лиманском, Покровском, Купянском и т.д. Количество штурмов снова достигло цифры 200 за день.
При этом Андрусив сомневается, что россияне могут открыть новые направления и, например, ворваться в Сумскую область.
По его словам, россиянам потребовалось почти 9 месяцев, чтобы вытеснить украинские войска из Курщины. И это они привлекали корейцев, потому что своих сил не хватало. Поэтому возможность введения дополнительных сил и открытие новых направлений маловероятна, добавил эксперт.
По его словам, по факту все достаточно стабильно – Россия платит тысячи жизней за минимальные продвижения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Лиманском направлении российские захватчики в течение последней недели имеют значительные успехи.
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