Большое наступление начнется через несколько дней: подробности

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Ткачик Олеся
Российские войска продолжают активно использовать оккупированный Мариуполь как логистический коридор для переброски вооружения на фронт. На этот раз, кроме привычной бронетехники, отмечена транспортировка систем противовоздушной обороны и противоменных тралов. По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, это может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, в частности, в Запорожском направлении.
Война в Украине
Он подчеркнул, что буквально вчера, 4 мая, российская авиация сбросила девять управляемых авиабомб на Орехов. Такие действия врага, по его мнению, четкий сигнал: россияне перешли к этапу авиационной подготовки перед наземной атакой.
По словам Андрющенко, для прикрытия собственной авиации, российским войскам нужны мощные системы ПВО, поэтому их массово стягивают ближе к зоне боевых действий. А противоминные тралы, сопровождающие технику, свидетельствуют о намерении окупантов прочищать пути для наступления тяжелой бронетехники. Андрющенко отметил, что все это может предшествовать попытке реализовать задуманное Кремлем так называемое "большое наступление".
Вместе с тем, он добавил, что в Мариуполе заметили и другую, пока загадочную тенденцию — значительное количество техники, включая тралы, движется в обратном направлении: с оккупированных территорий Херсонщины, Запорожской области и Крыма — в сторону Таганрога. Куда именно она направляется, пока неизвестно. Андрющенко предполагает, что точно не на Курскую область, ведь оттуда российские силы, напротив, уходят.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ поставила все на последний рывок в Украине, однако уже нет сил, чтобы "достичь всех целей" в войне.
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