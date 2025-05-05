Большое наступление начнется через несколько дней: подробности

Российские войска продолжают активно использовать оккупированный Мариуполь как логистический коридор для переброски вооружения на фронт. На этот раз, кроме привычной бронетехники, отмечена транспортировка систем противовоздушной обороны и противоменных тралов. По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, это может свидетельствовать о подготовке к масштабному наступлению, в частности, в Запорожском направлении.

Война в Украине

Он подчеркнул, что буквально вчера, 4 мая, российская авиация сбросила девять управляемых авиабомб на Орехов. Такие действия врага, по его мнению, четкий сигнал: россияне перешли к этапу авиационной подготовки перед наземной атакой.

По словам Андрющенко, для прикрытия собственной авиации, российским войскам нужны мощные системы ПВО, поэтому их массово стягивают ближе к зоне боевых действий. А противоминные тралы, сопровождающие технику, свидетельствуют о намерении окупантов прочищать пути для наступления тяжелой бронетехники. Андрющенко отметил, что все это может предшествовать попытке реализовать задуманное Кремлем так называемое "большое наступление".

"Действия россиян указывают на то, что на днях должна предпринять попытка "большого наступления" России на Запорожском направлении. Путин себе в голове нарисовал это наступление, все эти истории мирных переговоров невозможны и точно не произойдут, пока эта фаза российского наступления не захлебнется", — убежден эксперт.

Вместе с тем, он добавил, что в Мариуполе заметили и другую, пока загадочную тенденцию — значительное количество техники, включая тралы, движется в обратном направлении: с оккупированных территорий Херсонщины, Запорожской области и Крыма — в сторону Таганрога. Куда именно она направляется, пока неизвестно. Андрющенко предполагает, что точно не на Курскую область, ведь оттуда российские силы, напротив, уходят.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ поставила все на последний рывок в Украине, однако уже нет сил, чтобы "достичь всех целей" в войне.



