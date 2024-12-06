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Большое количество украинских войск может оказаться в окружении: ситуация угрожающая

На Кураховском направлении украинские войска могут быть окружены россиянами

6 декабря 2024, 09:13
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Ткачик Олеся

На Кураховском направлении существует вполне реальная перспектива окружения всех наших войск восточнее условной линии Новотроицкое – Богатырь, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Большое количество украинских войск может оказаться в окружении: ситуация угрожающая

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"Я не преувеличиваю, западнее Селидово явно происходит "какая-то фигня". Причем очевидно, что противник не только ощутимо давит в сторону Покровска (через Новотроицкое и Шевченко), но и в сторону Украинки и Ясеново (а это явно происходит "с прицелом" на обход наших войск, обороняющихся в районе с. Заря и Солнцевка)", — сообщил Машовец.

При этом, по его словам, на Времеевском направлении (оно же Великоновоселковское) еще более критическая ситуация.

"Командование противника фактически получило возможность свободно выбирать направления для своих активных (наступательных) действий. По крайней мере, в тактической зоне на всем отрезке, от с. Новодаровки до с. пункта", — отметил Машовец.

Вместе с тем, добавляет эксперт, очевидно, что и у противника есть определенные нюансы, связанные с его дальнейшей способностью наступать. Например, по его словам, на Времевском направлении выбор командования противника между "большим окружением" и Большой Новоселкой в пользу именно последней, явно был продиктован далеко и не столько его действительными желаниями, сколько ограниченным размером ресурсов в распоряжении группировки "Восток".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин приказал захватить всю Донецкую и Луганскую области до конца января 2025 года.



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Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid0kgi8tS7HzscVzMePWFHYPuAYiinJoV11m1BSWrfzW1Afz6ZhQ8gDhRJtsZbDnDs9l
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