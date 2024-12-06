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Ткачик Олеся
На Кураховском направлении существует вполне реальная перспектива окружения всех наших войск восточнее условной линии Новотроицкое – Богатырь, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Бои в Донецкой области
При этом, по его словам, на Времеевском направлении (оно же Великоновоселковское) еще более критическая ситуация.
Вместе с тем, добавляет эксперт, очевидно, что и у противника есть определенные нюансы, связанные с его дальнейшей способностью наступать. Например, по его словам, на Времевском направлении выбор командования противника между "большим окружением" и Большой Новоселкой в пользу именно последней, явно был продиктован далеко и не столько его действительными желаниями, сколько ограниченным размером ресурсов в распоряжении группировки "Восток".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин приказал захватить всю Донецкую и Луганскую области до конца января 2025 года.
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