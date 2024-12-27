Большое количество украинцев хотят, чтобы война продолжалась вечно: какая причина

Несмотря на войну у Украины нет ни товарного дефицита, ни проблем с товарами, ни проблем с работой. Есть одна проблема – война, обстрелы, проблемы со светом, смерти людей, а экономика при этом достаточно удачно работает и есть большое количество украинцев, желающих, чтобы война продолжалась постоянно. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Потому что, как только война закончится, многие потеряют и работу, и зарплату, и стабильные доходы, и это будет действительно очень сильный экономический шок. Окончание войны нанесет очень сильный удар по экономике Украины, ведь даже те ФЛПы, которые активно продают товары и видят, что покупателей очень много, сразу поймут, что после окончания войны покупатели исчезнут. будут получать такие выплаты военные", – объяснил экономист.

Александр Охрименко говорит, что на сегодняшний момент одним из таких факторов, который достаточно сильно стимулирует экономику в нашей стране, является зарплата военных.

По словам эксперта, в год военным выплачивается 1 триллион гривен. Это очень большие деньги. Никогда раньше такую большую сумму денег украинцы не получали. Поэтому, если в 2025 году война продолжается, зарплаты будут выплачиваться, то опять же это приведет к росту ВВП.

"За 2024 год реальная заработная плата в Украине, а реальная заработная плата – мы берем среднюю, минус инфляция, выросла на 25%. Доходы ФЛП выросли в пять раз. Опять же за счет денег, которые платят военнослужащим. На сегодняшний день в Украине, несмотря на войну, активно проходит строительство, активно скупают новые автомобили. Сейчас у нас по количеству проданных новых автомобилей уровень такой, как был до войны. К тому же украинцы за 2024 год скупили 10 млрд долларов, наличных. Это как раз и есть сумасшедшие деньги, зашедшие в экономику. У нас действительно сейчас произошел очень существенный рост доходов за счет войны", – отметил экономист.

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