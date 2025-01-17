«Большинство украинцев в Европе негативно оценивают Революцию Достоинства»: что известно

Российские СМИ и Telegram-каналы распространяют новый нарратив, якобы большинство украинцев в Европе негативно оценивают Революцию Достоинства. Такую информацию распространяют, ссылаясь на опрос портала t-online и сюжет Euronews.

Революция Достоинства

На самом деле это враждебный фейк, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности. Опрос по Революции Достоинства t-online не проводил, а Euronews не публиковал ни одного видео с такими результатами. Как отмечают фактчекеры ресурса "Проверено", ширящийся в сети ролик – подделка.

Аналитики установили, что на официальных ресурсах Euronews и t-online нет упоминаний об этом опросе. А в видео использованы фотостоковые изображения и автоматический перевод, не соответствующий стилю Euronews.

Впервые фейковое видео появилось в российских Telegram-каналах, ранее неоднократно публиковавших ложь.

Это очередная попытка российской пропаганды дискредитировать Революцию Достоинства и повлиять на украинцев за рубежом, отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети распространяется информация, что якобы в Украине осталось менее 15 миллионов граждан, и чаще всего украинцы выезжают в Россию. Эта информация со ссылкой на подсчеты польских аналитиков распространяется соцсетями, пишут в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле, отмечается, что это враждебный вымысел. Такие подсчеты в Польше никто не проводил. Агитпропаганда придумала цифры и приписала их польскому изданию Wiadomosci, пишут аналитики StopFake. Сделано это с целью поддержки дезинформационного нарратива о том, что "в Украине осталось мало населения, а уезжающие украинцы предпочитают Россию, а не странам ЕС".