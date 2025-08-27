logo

BTC/USD

111980

ETH/USD

4657.4

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

47.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Большинство немцев готовы видеть Украину без части территорий: о чем говорит опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Большинство немцев готовы видеть Украину без части территорий: о чем говорит опрос

Большинство немцев считают, что Украина должна уступить территории ради мира — Welt

27 августа 2025, 18:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Более половины граждан Германии склоняются к мнению, что Киев должен согласиться на отказ от оккупированных территорий ради заключения мирного соглашения. Об этом свидетельствуют данные опроса авторитетного Института Forsa, опубликованные изданием Welt.

Большинство немцев готовы видеть Украину без части территорий: о чем говорит опрос

Территориальная целостность: мнение немцев

По результатам исследования, 52% опрошенных считают, что уступки со стороны Украины необходимы для достижения мира. Особенно высок уровень поддержки этого сценария среди сторонников ультраправой партии AfD – 72%. Среди избирателей традиционных политических сил настроения более сдержанны: у ХДС/ХСС – 43%, у СДПГ – 48%.

Опрос также подтвердил всеобщую осторожность немцев в вопросе прямого участия в войне. Ранее сообщалось, что 56% граждан выступают против отправки немецких военных в Украину даже в качестве сил сдерживания.  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что значительная часть немецкого общества предпочитает компромисс и политические договоренности вместо дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что компания Rheinmetall AG официально запустила в городе Унтерлюс крупнейший на европейском континенте завод по изготовлению боеприпасов. Событие состоялось на фоне дискуссий об укреплении оборонных возможностей НАТО и гарантиях безопасности для Украины.
В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вицеканцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, а также министр обороны Борис Писториус. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что подобные производственные площадки могут появиться и в других странах Альянса, что позволит создать "единую европейскую оборонную экосистему".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/article68abeb498c33b226bcae6c5a/Ukraine-Krieg-Ukraine-sollte-auf-Gebiete-verzichten-sagt-eine-Mehrheit-der-Deutschen-Liveticker.html
Теги:

Новости

Все новости