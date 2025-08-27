Более половины граждан Германии склоняются к мнению, что Киев должен согласиться на отказ от оккупированных территорий ради заключения мирного соглашения. Об этом свидетельствуют данные опроса авторитетного Института Forsa, опубликованные изданием Welt.

Территориальная целостность: мнение немцев

По результатам исследования, 52% опрошенных считают, что уступки со стороны Украины необходимы для достижения мира. Особенно высок уровень поддержки этого сценария среди сторонников ультраправой партии AfD – 72%. Среди избирателей традиционных политических сил настроения более сдержанны: у ХДС/ХСС – 43%, у СДПГ – 48%.

Опрос также подтвердил всеобщую осторожность немцев в вопросе прямого участия в войне. Ранее сообщалось, что 56% граждан выступают против отправки немецких военных в Украину даже в качестве сил сдерживания.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что значительная часть немецкого общества предпочитает компромисс и политические договоренности вместо дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что компания Rheinmetall AG официально запустила в городе Унтерлюс крупнейший на европейском континенте завод по изготовлению боеприпасов. Событие состоялось на фоне дискуссий об укреплении оборонных возможностей НАТО и гарантиях безопасности для Украины.

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вицеканцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль, а также министр обороны Борис Писториус. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что подобные производственные площадки могут появиться и в других странах Альянса, что позволит создать "единую европейскую оборонную экосистему".

