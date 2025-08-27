Рубрики
Ткачова Марія
Более половины граждан Германии склоняются к мнению, что Киев должен согласиться на отказ от оккупированных территорий ради заключения мирного соглашения. Об этом свидетельствуют данные опроса авторитетного Института Forsa, опубликованные изданием Welt.
Территориальная целостность: мнение немцев
По результатам исследования, 52% опрошенных считают, что уступки со стороны Украины необходимы для достижения мира. Особенно высок уровень поддержки этого сценария среди сторонников ультраправой партии AfD – 72%. Среди избирателей традиционных политических сил настроения более сдержанны: у ХДС/ХСС – 43%, у СДПГ – 48%.
Опрос также подтвердил всеобщую осторожность немцев в вопросе прямого участия в войне. Ранее сообщалось, что 56% граждан выступают против отправки немецких военных в Украину даже в качестве сил сдерживания.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что значительная часть немецкого общества предпочитает компромисс и политические договоренности вместо дальнейшей эскалации конфликта.