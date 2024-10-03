Большие города Донбасса останутся без водоснабжения на неопределенный период

Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты, где в общей сложности живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставкой воды из-за массированного вражеского обстрела. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Иллюстративное фото

"28 сентября россияне критически повредили 2 объекта "Воды Донбасса". Учитывая большой объем повреждений, отсутствует техническая возможность возобновления работы оборудования.

Филашкин отметил, что ОВА вместе с местными властями работают над налаживанием альтернативных возможностей водоснабжения. Сейчас временно снабжение технической водой осуществляется с годового водозабора КП Вода Донбасса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Покровск в огне: оккупанты уничтожают критическую инфраструктуру

Уничтожены частные дома и хозяйственные постройки. Враг продолжает наносить удары по Покровску. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

1 октября в 22:18 в результате обстрела полностью уничтожено более 10 частных домовладений, 7 хозяйственных построек и авто покровчан. Кроме жилой застройки Покровской общины российские войска продолжают избивать по критической инфраструктуре, в частности, энергетическим объектам. Так, в результате попадания в электрическую подстанцию, расположенную за пределами общины, без электроснабжения остались около 1500 абонентов, среди которых жители с. Котлино (частично), с. Новоалександровка, с. Волково, с. Соленое, с. Нововасильевка, с. Успеновка.

"Спасти человеческие жизни сегодня может только эвакуация! Сохраните себя и своих близких", – призывают в местных властях.