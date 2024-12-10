РФ добилась своего: какой город оставила зимой без газа

В связи с обострением ситуации на Покровском направлении, с 12.12.2024 приостанавливается распределение природного газа в г. Покровск Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию АО "Донецкоблгаз".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"На протяжении последних месяцев специалисты АО "Донецкоблгаз", несмотря на обстрелы, делали все возможное, чтобы жители Покровска получали природный газ и могли пользоваться его благами. Сейчас из-за значительных повреждений газопроводов и постоянных вражеских атак ликвидация последствий боевых действий на системе газораспределения и восстановления газоснабжения абонентам — невозможны", – отмечают в газовом предприятии.

Абонентов г. Покровск по возможности просят перекрыть газовые краны на газовых приборах и газопроводе к приборам. Абонентов частного сектора города также просят перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе в дом.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что местные власти настойчиво обращаются к жителям Покровской громады с призывом эвакуироваться.

"В связи с усложнением ситуации безопасности, призываем вас не медлить с эвакуацией. Напоминаем, что отправление эвакуационных поездов осуществляется со станции Павлоград I. Помните, эвакуация – это ваш шанс защитить себя и своих близких и сохранить жизнь. Не откладывайте важных решений, ведь от своевременности зависит ваша безопасность", – подчеркнули в ГВА.

Также "Комментарии" писали, что в некоторых телеграм-каналах начала распространяться информация, что якобы россияне уже прорвали оборону города Покровск Донецкой области и находятся непосредственно в его микрорайонах. Военные ВСУ начали массово опровергать эту дезинформацию, объяснив, чем это может обернуться.