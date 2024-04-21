За последние два месяца российские захватчики вывели из строя пять американских танков Abrams. Всего США передали Украине 31 танк.

Враг вывел из строя пять танков Abrams. Фото из открытых источников

Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный американский источник, чаще всего россияне поражают бронетехнику беспилотниками.

Издание отмечает, что всего Украина потеряла около 140 танков, которые были переданы странами НАТО. В частности, враг поразил 30 германских танков Leopard.

NYT отмечает, что то, как сравнительно дешевые беспилотники уничтожают танки, изменяет понимание современного конфликта и угрожает роли бронетехники в войне.

Стоимость российского беспилотника около $500, тогда как один американский танк Abrams стоит $10 млн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.