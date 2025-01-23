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Больше чем F-16: какие самолеты получит Украина от партнеров

Новые подробности об укреплении украинской авиации

сегодня, 16:46
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Амбарцумян Анна

Украинское небо постепенно меняется. Благодаря совместным усилиям стран-партнеров, воздушные силы Украины получают современные западные самолеты, значительно усиливающие обороноспособность государства. О том, какие самолеты уже прибыли в Украину, а какие еще ожидаются и как меняется украинская авиация, читайте дальше.

Больше чем F-16: какие самолеты получит Украина от партнеров

F-16. Фото: mod.gov.ua

Идея заменить устаревший советский парк самолетов современными западными образцами обсуждалась еще до полномасштабного вторжения России. И вот, благодаря международной поддержке, этот процесс набрал обороты.

Сегодня Коалиция Воздушных сил объединяет 14 стран, предоставляющих Украине не только самолеты, но и подготовку пилотов и технического персонала. Среди прибывших в Украину самолетов — американские F-16. Также ожидается передача французских Mirage.

Кроме того, Швеция обещала передать Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890. Эти самолеты значительно усилят возможности украинского ПВО.

"Наши пилоты показывают свои навыки и эффективность западной авиации в украинском небе. Для отражения российских атак и получения преимущества в небе мы нуждаемся в большем самолете. Работаем с партнерами над этим и ожидаем их соответствующих решений по передаче большего количества платформ для достижения конечной цели – совместимости нашей и их авиации", – подчеркнул заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Сергей Боев.

Важно отметить, что работа Коалиции воздушных сил ведется в режиме повышенной секретности. Поэтому о многих решениях становится известно только постфактум.

Напомним, 9 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась юбилейная, 25-я встреча Контактной группы по обороне Украины. Этот формат, начатый в апреле 2022 года, объединил более 50 стран ради общей цели поддержки украинской обороны. За три года союзники выделили более 145 миллиардов долларов военной помощи, что позволило обеспечить ВСУ современными танками, системами ПВО, артиллерией и самолетами. Почему именно Рамштайн стал символом международной поддержки и какие договоренности стали определяющими для Украины — читайте в материале "Комментарии".



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Источник: https://armyinform.com.ua/2025/01/23/u-minoborony-ukrayiny-rozpovily-yaki-zahidni-litaky-vzhe-otrymaly-a-na-yaki-chekayut-zgodom/
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